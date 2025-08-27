X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ আগস্ট ২০২৫, ০০:০১আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ০০:০১
অভিযানে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী ও পুলিশের বিশেষ অভিযান চলছে। সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারিদের হামলায় জনৈক এক সেনাসদস্যসহ দুজন গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় এ বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ বিশেষ অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনীর মোহাম্মদপুর অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প ও পুলিশের তেজগাঁও বিভাগ।

ক্যাম্পের বাসিন্দারা জানান, মঙ্গলবার দুপুরে জনৈক এক সেনাসদস্য বোরকা পরিহিত মোনোয়ার নামে এক সোর্সকে নিয়ে ক্যাম্পে ঢোকেন। বুনিয়া হোসেল ও শান্তি গ্রুপের সদস্যরা তাদের নিচে ফেলে অতর্কিত হামলা চালায়। এতে তারা দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে সেনাসদস্যরা তাদের অন্যত্রে নিয়ে যায়।

যদিও এ বিষয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক সদস্য ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয়দের দাবি, দুপুরে স্থানীয় সোর্স মোনোয়ার বোরকা পরে জনৈক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসপিবিএন-এর কার্যালয়ের পাশ দিয়ে জেনেভা ক্যাম্পের ঢোকে। পরে বুনিয়া সোহেল ও শান্তি গ্রুপের লোকজন তাদের চেনে ফেলে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি সেনাবাহিনীর সদস্য পরিচয় দেওয়ার পরও তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করে ক্যাম্পের মাদক কারবারি সন্ত্রাসীরা। তাদের হামলা করতে করতে হুমায়ন রোডের দিকে নিয়ে আসে। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর একটি টিম এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘একজন আহত হয়েছে শুনেছিলাম। বিস্তারিত তথ্য নেই।’

এদিকে অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. জুয়েল রানা অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রাত সাড়ে ৯টা থেকে একটি বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। বিস্তারিত অভিযান শেষে জানানো যাবে।

এদিকে, ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে সবার নাম পরিচয় জানা না গেলেও আটকদের মধ্যে রয়েছে ক্যাম্পের চেয়ারম্যান গোলাম জিলানী, আনোয়ারের ছেলে শাকিল, আসিফসহ বেশ কয়েকজন। যাদের বেশিরভাগই শান্তি বাহিনীর সদস্য। শেষ তথ্য পাওয়া পর্যন্ত অভিযান চলমান রয়েছে।

নির্যাতন করার শক্তিকে সাংবিধানিক ক্ষমতা মনে করতো আ.লীগ: আইন উপদেষ্টা
নজরুল প্রয়াণ দিবসে বিটিভিতে 'আলেয়া' ও অন্যান্য
ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া-ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাবু মানুষ
মুসলমান বন্ধুর জানাজায় এসে কান্না করা সেই সুধীর মারা গেছেন
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
তিনি এখন ড. মিথিলা
