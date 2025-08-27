X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আসন বিন্যাস চায় পাবনা, সিরাজগঞ্জের পূর্বের আসন পুনর্বহালের দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৬আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৬
কথা বলছেন পাবনার প্রতিনিধি ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন

চতুর্থ দিনের মতো সংসদীয় এলাকার সীমানা নিয়ে দাবি আপত্তির শুনানি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। শুনানিতে পাবনায় সংসদীয় আসনের সীমানায় পুনর্বিন্যাসের দাবি উঠেছে। আর সিরাজগঞ্জবাসী পূর্বের আসন পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে।  

বুধবার (২৭ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে চতুর্থ দিনের মতো সংসদীয় এলাকার সীমানা শুনানিতে এসব দাবি জানানো হয়। 

পাবনার প্রতিনিধি জামায়াতে ইসলামীর প্রয়াত আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন বলেন, ‘বর্তমানে সাথিয়া উপজেলা ও বেড়া উপজেলার চারটি ইউনিয়ন নিয়ে পাবনা-১ আসন রয়েছে। বেড়া উপজেলার অপরাংশ ও সুজানগর উপজেলা নিয়ে পাবনা-২ আসন রয়েছে। আমরা শুধুমাত্র সাথিয়া উপজেলা নিয়ে পাবনা-১ আসন চাই।’

তিনি আরও বলেন, ‘একইসঙ্গে বেড়ামারা ও সুজানগর নিয়ে পাবনা-২ আসন চাই। এই দুইটি আসন বিন্যাসের প্রস্তাবনা ২০১৮ সালে ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি।’

কথা বলছেন সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি আবদুল মান্নান

সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি আবদুল মান্নান বলেন, ‘সিরাজগঞ্জ জেলায় ২০০১ সাল পর্যন্ত ৭টি আসন ছিল। ২০০৮ সালে একটি আসন কমিয়ে ৬টি করা হয়। আমাদের দাবি, আগে চৌহালী উপজেলা ও সাহাজাদপুর উপজেলার পূর্ব অঞ্চলের চারটা ইউনিয়ন মিলে যে সিরাজগঞ্জ-৬টি আসন ছিল সেটি আমরা ফেরত চাই।’ 

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বর্তমানে বেলকচি ও চৌহালী নিয়ে যে আসনে আছি এখানে থাকতে চাই না। দুর্গম ও নদীভাঙন এলাকা হিসেবে আমাদের একটিই দাবি, আমরা আগের আসন ফিরে যেতে চাই।’

/এএজে/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনইসি
সম্পর্কিত
ঢাকা-১ থেকে দোহার-নবাবগঞ্জ আলাদা না করার দাবি ও মানববন্ধন
তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯ আবেদনের শুনানি সম্পন্ন
কামরাঙ্গীরচরকে ঢাকা-২ আসনে রাখার দাবি
সর্বশেষ খবর
দাবি না মানলে সচিবালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের
দাবি না মানলে সচিবালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের
নজরুল-সাহিত্য বহু ব্যবহারে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে
নজরুল-সাহিত্য বহু ব্যবহারে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে
তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি, শুনানি ২১ অক্টোবর
তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি, শুনানি ২১ অক্টোবর
ভেনিস উৎসবের পর্দা উঠছে আজ, স্পটলাইটে তারকারা ও ভূ-রাজনীতি
ভেনিস উৎসবের পর্দা উঠছে আজ, স্পটলাইটে তারকারা ও ভূ-রাজনীতি
সর্বাধিক পঠিত
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
তিনি এখন ড. মিথিলা
তিনি এখন ড. মিথিলা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media