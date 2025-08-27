আসন বিন্যাস চায় পাবনা, সিরাজগঞ্জের পূর্বের আসন পুনর্বহালের দাবি

চতুর্থ দিনের মতো সংসদীয় এলাকার সীমানা নিয়ে দাবি আপত্তির শুনানি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। শুনানিতে পাবনায় সংসদীয় আসনের সীমানায় পুনর্বিন্যাসের দাবি উঠেছে। আর সিরাজগঞ্জবাসী পূর্বের আসন পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে চতুর্থ দিনের মতো সংসদীয় এলাকার সীমানা শুনানিতে এসব দাবি জানানো হয়।
পাবনার প্রতিনিধি জামায়াতে ইসলামীর প্রয়াত আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন বলেন, ‘বর্তমানে সাথিয়া উপজেলা ও বেড়া উপজেলার চারটি ইউনিয়ন নিয়ে পাবনা-১ আসন রয়েছে। বেড়া উপজেলার অপরাংশ ও সুজানগর উপজেলা নিয়ে পাবনা-২ আসন রয়েছে। আমরা শুধুমাত্র সাথিয়া উপজেলা নিয়ে পাবনা-১ আসন চাই।’
তিনি আরও বলেন, ‘একইসঙ্গে বেড়ামারা ও সুজানগর নিয়ে পাবনা-২ আসন চাই। এই দুইটি আসন বিন্যাসের প্রস্তাবনা ২০১৮ সালে ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি।’
সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি আবদুল মান্নান বলেন, ‘সিরাজগঞ্জ জেলায় ২০০১ সাল পর্যন্ত ৭টি আসন ছিল। ২০০৮ সালে একটি আসন কমিয়ে ৬টি করা হয়। আমাদের দাবি, আগে চৌহালী উপজেলা ও সাহাজাদপুর উপজেলার পূর্ব অঞ্চলের চারটা ইউনিয়ন মিলে যে সিরাজগঞ্জ-৬টি আসন ছিল সেটি আমরা ফেরত চাই।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বর্তমানে বেলকচি ও চৌহালী নিয়ে যে আসনে আছি এখানে থাকতে চাই না। দুর্গম ও নদীভাঙন এলাকা হিসেবে আমাদের একটিই দাবি, আমরা আগের আসন ফিরে যেতে চাই।’