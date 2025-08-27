X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
এবার ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৮আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৮
এবার ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর এবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা। তাদের পাশেই সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য।

বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকাল ৩টায় ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে আবস্থা নেন শিক্ষার্থীরা। হামলাকারীদের বিচার ও দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে সরবেন না বলে জানান প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সাকিবুল ইসলাম লিপু।

আর আগে বুধবার দুপুর দেড়টায় তিন দফা দাবি আদায়ে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে যেতে চাইলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন আন্দোলনকারীরা। তবে বেরিকেড অতিক্রম করে যেতে চাইলে পুলিশ টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। উভয়পক্ষের মধ্যে ঘণ্টাব্যাপী ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। এ সময় বারডেম হাসপাতাল ও আসপাশের এলাকা ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পথচারীরা ছুটাছুটি করে আশপাশের ভবনে আশ্রয় নেয়।

দুপুর ১টায় শাহবাগ মোড়ে সংবাদ সম্মেলন করে তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন জারি, প্রকৌশলী রোকনুজ্জামানকে হত্যার হুমকিদাতা ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার এবং মেধার যথাযথ মূল্যায়নের দাবিতে সচিবালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা দেয় প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন। পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে যমুনার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে ঢাকা টু লং মার্চ কর্মসূচির ঘোষণা দেন প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সাকিবুল হক লিপু।

তাদের দাবিগুলো হলো–

১. ইঞ্জিনিয়ারিং নবম গ্রেড বা সহকারী প্রকৌশলী বা সমমান পদে প্রবেশের জন্য সবাইকে নিয়োগ পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোটার মাধ্যমে কোনও পদোন্নতি নয়, এমনকি অন্য নামে সমমান পদ তৈরি করেও পদোন্নতি দেওয়া যাবে না।

২. টেকনিক্যাল দশম গ্রেড বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী বা সমমান পদের নিয়োগ পরীক্ষা ডিপ্লোমা ও বিএসসি ডিগ্রিধারী উভয়ের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

৩. ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি ছাড়া প্রকৌশলী পদবি ব্যবহারকারীদের বিষয়ে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে। নন-অ্যাক্রিডেট বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সগুলোকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আইইবি-বিএইটিই অ্যাক্রিডেশনের আওতায় আনতে হবে।

এর আগে, নবম গ্রেডে ডিপ্লোমাধারীদের নিয়োগ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলে তিন দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয় প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন। তাতে যোগ দেন বুয়েটসহ অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও।

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
