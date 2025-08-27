চার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত সাবেক ছাত্রদল নেতা রাজ কারাগারে

চার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি এস এম মিজানুর রহমান রাজকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বুধবার (২৭ আগস্ট) রাজ ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে এ আদেশ দেন।
এদিন সাবেক ছাত্রদল নেতা রাজ আদালতে আসেন। এসময় তার সমর্থকেরা আদালত চত্বরে উপস্থিত হয়ে নানা স্লোগান দিতে থাকেন। পরে শেরা বাংলা নগর থানার মামলায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামশেদ আলমের আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। শুনানি শেষে এই মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
এছাড়া তেজগাঁও, রমনা ও উত্তরখান থানার তিন মামলায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়ার আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। পরে এই তিন মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। এরপর পুলিশ প্রহরায় তাকে আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হয়। তখন তার সমর্থকেরা স্লোগান দিতে থাকেন।
এ বিষয়ে তার আইনজীবী নিহার হোসেন ফারুক বলেন, সাবেক ছাত্রনেতা রাজের চার মামলায় নয় বছরের সাজা হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট সরকার মিথ্যা মামলায় তাকে সাজা দেন। এসব মামলায় আজ আত্মসমর্পণ করলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আমরা শিগগিরই এসব মামলায় উচ্চ আদালতে আপিল করবো।