বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
চার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত সাবেক ছাত্রদল নেতা রাজ কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৮আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৮
আদালত প্রাঙ্গণে এস এম মিজানুর রহমান রাজ

চার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি এস এম মিজানুর রহমান রাজকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (২৭ আগস্ট) রাজ ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে এ আদেশ দেন। 

এদিন সাবেক ছাত্রদল নেতা রাজ আদালতে আসেন। এসময় তার সমর্থকেরা আদালত চত্বরে উপস্থিত হয়ে নানা স্লোগান দিতে থাকেন। পরে শেরা বাংলা নগর থানার মামলায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামশেদ আলমের আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। শুনানি শেষে এই মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। 
এছাড়া তেজগাঁও, রমনা ও উত্তরখান থানার তিন মামলায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়ার আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। পরে এই তিন মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। এরপর পুলিশ প্রহরায় তাকে আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হয়। তখন তার সমর্থকেরা স্লোগান দিতে থাকেন। 

এ বিষয়ে তার আইনজীবী নিহার হোসেন ফারুক বলেন, সাবেক ছাত্রনেতা রাজের চার মামলায় নয় বছরের সাজা হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট সরকার মিথ্যা মামলায় তাকে সাজা দেন। এসব মামলায় আজ আত্মসমর্পণ করলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আমরা শিগগিরই এসব মামলায় উচ্চ আদালতে আপিল করবো।

আদালতকারাগারছাত্রদল
ফ্রান্সসহ চার দেশে এনআইডি কার্যক্রমে সরকারের সম্মতি পেলো ইসি
মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু
প্রীতির হ্যাটট্রিকে নেপালকে আবার হারালো বাংলাদেশ
গায়ানার নাগরিক স্টাফলি ৫ দিনের রিমান্ডে
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
ডাকসুর ভিপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুমমেটকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ, পুলিশে সোপর্দ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
