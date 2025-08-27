X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমউল্লাহ ৫ দিনের রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৫আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৫
পুলিশের হেফাজতে নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উন্নয়ন কাজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের মামলায় সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।‎

‎বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক মিনহজ বিন ইসলাম আসামির ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আসামির উপস্থিতিতে বুধবার শুনানির দিন ধার্য করেন আদালত। এদিন শুনানিকালে নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহকে আদালতে হাজির করা হয়। কলিমউল্লাহর পক্ষে তার আইনজীবী শাহনাজ সুমি রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন।

শুনানিতে তিনি বলেন, নিয়মবর্হিভূতভাবে তিনি কিছু করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সবকিছুতে একার বিষয় থাকে না। চাইলেই দুই-চার জন টাকা আত্মসাৎ করে নিতে পারে না। সবকিছু ডকুমেন্টারি বিষয়। তিনি কিছু আত্মসাৎ করেননি। বিধিনিয়ম-কানুনের সঙ্গে সবকিছু করেছেন। তিনি একজন বয়স্ক, অসুস্থ মানুষ। তার রিমান্ড বাতিল করে জামিনের প্রার্থনা করছি।

‎দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর দেলোয়ার জাহান রুমি এর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, দুদকের মামলা হঠাৎ করে হয় না। দীর্ঘ সময় অনুসন্ধান হয়। আসামিও সে বিষয়ে অবগত থাকেন। তিনি মামলার অভিযোগ তুলে ধরে রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন এবং জামিনের বিরোধিতা করেন।

উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামির পাঁচ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন।

‎গত ৭ আগস্ট রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে কলিমউল্লাহকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ। ওইদিনই জামিন আবেদন নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

‎বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে কলিমউল্লাহসহ পাঁচ জনকে আসামি করে গত ১৮ জুন মামলাটি দায়ের করা হয়।

মামলার অপর আসামিরা হলেন– বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রকল্প পরিচালক এ কে এম নূর-উন-নবী, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম, ঠিকাদার মো. আ. সালাম বাচ্চু এবং এম এম, হাবিবুর রহমান।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশ, অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি উপেক্ষা করে নকশা পরিবর্তন করেন। তারা ৩০ কোটি টাকা মূল্যের বেশি চুক্তি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অনুমোদন ছাড়া করেন। ঠিকাদারের রানিং বিল থেকে কেটে নেওয়া নিরাপত্তা জামানতকে এফডিআর হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখা এবং সেইউ এফডিআর ঠিকাদারকে লোন দেওয়ার জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট অনুমোদন তথা গ্যারান্টার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের ৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তিতে অগ্রিম অর্থ দেওয়ার কোনও আইন না থাকা সত্ত্বেও অগ্রিম বিল দেন এবং অগ্রিম দেওয়া বিল সমন্বয়ের আগেই বিলের বিপরীতে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টিগুলো অবমুক্ত করা হয়। প্রথম পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া ড্রইং বা ডিজাইন না মেনে সরকারি খাতে ক্রয় পদ্ধতির বিধি বহির্ভূতভাবে দ্বিতীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হয়। অস্বাভাবিক হারে মূল্য দাখিল বা ফ্রন্ট লোডিং থাকা সত্ত্বেও পিপিআর ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন না করার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালতরিমান্ড
সম্পর্কিত
পুলিশ কর্মকর্তার মামলায় খালাস পেলেন সাংবাদিক ইলিয়াস
আমাদের নিয়ে নোংরা খেলা চলছে: আদালতে বৈষম্যবিরোধী নেতা মুন্না
মব সৃষ্টি করে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে: ডাকসুর ভিপি প্রার্থী জালাল
সর্বশেষ খবর
পুলিশ কর্মকর্তার মামলায় খালাস পেলেন সাংবাদিক ইলিয়াস
পুলিশ কর্মকর্তার মামলায় খালাস পেলেন সাংবাদিক ইলিয়াস
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত
ঢাকায় হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ
ঢাকায় হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বাধা দিতে গিয়ে ৮ পুলিশ আহত
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বাধা দিতে গিয়ে ৮ পুলিশ আহত
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media