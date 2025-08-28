X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
মঞ্চ ৭১-এর অনুষ্ঠানে উত্তেজনা

লতিফ সিদ্দিকীসহ কয়েকজন পুলিশ হেফাজতে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫১আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৪
পুলিশের গাড়িতে করে লতিফ সিদ্দিকীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি থেকে আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর ভাই আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবির আইন বিভাগের অধ্যাপক হাফিজুর রহমান কার্জনসহ কয়েকজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। 

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ডিআরইউতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, শিক্ষক, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের নিয়ে মঞ্চ ৭১-এর ব্যানারে তারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে জনতা উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ করে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের জানালে করলে পুলিশ এসে তাদের হেফাজতে নিয়ে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায়।

2

পুলিশ হেফাজতে নেওয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদ মনসুর। তিনি বলেন, ডিআরইউতে একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র মব সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকে লতিফ সিদ্দিকীসহ কয়েকজন পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।

এদিন সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল জাতীয় নেতা ড. কামাল হোসেনের। তবে তিনি অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাননি।

3

সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বিশেষ অতিথিরা এর আগেই পৌঁছে যান। খবর পেয়ে ‘জুলাই যোদ্ধা’ ব্যানারে আল আমিন রাসেলের নেতৃত্বে কিছু শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনতা অনুষ্ঠানস্থল ঘেরাও করে রাখে। তারা লতিফ সিদ্দিকীসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের প্রবেশ ও অবস্থান ঠেকাতে অবরোধ গড়ে তোলে।

এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি ও উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন স্থানীয় যুবদল ও বিএনপি নেতাকর্মীরাও যোগ দেন। সংঘর্ষে যুবলীগের তিন কর্মী ও আওয়ামী লীগের দুই নেতাসহ সাত জনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে। উত্তেজিত ছাত্র জনতা পুলিশকে লতিফ সিদ্দিকী ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আটক করার দাবি জানান।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
পুলিশডিআরইউ
সম্পর্কিত
প্রেসক্লাবের সামনে সাংবাদিকদের মারধরের অভিযোগ পুলিশ ও দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে 
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি, গ্রেফতার ২
সর্বশেষ খবর
সাভারে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
সাভারে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
নঈম নিজামসহ ২ সাংবাদিককে আদালতে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির আদেশ
নঈম নিজামসহ ২ সাংবাদিককে আদালতে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির আদেশ
আড়াই বছরে চট্টগ্রাম বিমানবন্দর দিয়ে দেশে এসেছে ১০১৬ মরদেহ
আড়াই বছরে চট্টগ্রাম বিমানবন্দর দিয়ে দেশে এসেছে ১০১৬ মরদেহ
দুই বছরের মধ‍্যে এইডসের টিকা তৈরি করতে চায় রাশিয়া
দুই বছরের মধ‍্যে এইডসের টিকা তৈরি করতে চায় রাশিয়া
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
ফেসবুকের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করলেন মামুনুল হক
ফেসবুকের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করলেন মামুনুল হক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media