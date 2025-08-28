X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে লতিফ সিদ্দিকী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৮আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৮
লতিফ সিদ্দিকী

মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘মঞ্চ ৭১’ আয়োজিত এক অনুষ্ঠান ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ কয়েক জন নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এ ঘটনা ঘটে। অনুষ্ঠানস্থল থেকেই পুলিশ লতিফ সিদ্দিকী ও তার সঙ্গে থাকা কয়েক জনকে আটক করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর।

তিনি বলেন, সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ পাঁচ-ছয় জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে।

তাদের গ্রেফতার দেখানো হবে কিনা জানতে চাইলে ওসি বলেন, ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিস্তারিত জানা যাবে। এ মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, লতিফ সিদ্দিকী যেন মবের শিকার না হন, সে কারণে তাকে এবং তার কয়েক জন সহযোগীকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তিনি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকালেই ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সংবিধান শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ‘মঞ্চ ৭১’।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল গণফোরামের সাবেক সভাপতি ড. কামাল হোসেনের। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত একদল লোক লতিফ সিদ্দিকীকে ঘিরে ধরে স্লোগান দিতে থাকে। তারা তাকে ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ আখ্যা দিয়ে বিক্ষোভ করে।

