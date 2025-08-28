X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সড়ক ছাড়লেন শেকৃবি শিক্ষার্থীরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৮আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৮
সড়ক ছেড়েছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

তিন দফা দাবি আদায়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পূর্বঘোষিত ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ব্যানারে শুরু হওয়া ব্লকেড শেষ হয় দুপুর ১টার দিকে।

এর আগে ব্লকেড কর্মসূচির কারণে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। শিক্ষার্থীরা সড়ক ছাড়লে ফের স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হলো— কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ও অন্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দশম গ্রেডের পোস্ট শুধু কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করা; নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া নবম গ্রেডে (বিএডিসির কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনও সুযোগ না রাখা; কৃষি বা কৃষি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক না হলে নামের সঙ্গে ‘কৃষিবিদ’ পদবি ব্যবহার না করার বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা।

এর আগে বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে এ ব্লকেড কর্মসূচি ঘোষণা করেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এছাড়া বুধবার প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলও করেন তারা।

বিষয়:
অবরোধশিক্ষার্থীদাবি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
