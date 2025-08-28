X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
দুর্নীতির চার মামলায় গ্রেফতার সালমান এফ রহমান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৩আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৩
আদালত প্রাঙ্গণে সালমান এফ রহমান

ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা পৃথক চার মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণিজ্য বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া দুদক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার দেখান। 

চলতি বছর সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে এসব মামলা দায়ের করে দুদক।

এর মধ্যে ভুয়া কোম্পানির নামে ৪৯৬ কোটি টাকা অবৈধ ঋণ নেওয়ার অভিযোগে একটি, প্রায় ৩৪ কোটি টাকা অর্থ আত্মসাৎ ও ৭৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি পৃথক মামলা দায়ের করে দুদক। এছাড়া ভুয়া কোম্পানির নামে ৬১৮ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ এবং নামমাত্র কোম্পানির নামে ১৪৬ কোটি ৮২ লাখ টাকা ঋণ ও প্রায় ১১৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে আরও দুই মামলা করে সংস্থাটি। 

গত বছরের ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। 

এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রিক ঢাকার বিভিন্ন থানার মামলায় তাকে গ্রেফতার ও রিমান্ডে নেওয়া হয়।

বিষয়:
আদালতগ্রেফতাররিমান্ডমামলাসালমান এফ রহমান
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
