X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চিকিৎসক ঈশিতার বিরুদ্ধে বিচার চলবে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৮আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৮
আদালত (প্রতীকী ছবি)

ডাক্তারি সনদ জালিয়াতির অভিযোগে শাহআলী থানায় করা মামলায় চিকিৎসক ইশরাত রফিক ওরফে ডা. ঈশিতার বিরুদ্ধে বিচার চলার বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকার পঞ্চম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারজানা ইয়াসমিনের আদালত আসামির চার্জগঠনের বিরুদ্ধে করা রিভিশন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন। এর ফলে বিচারিক আদালতে মামলাটির কার্যক্রম চলবে।

শুনানিকালে ডা. ঈশিতা আদালতে হাজির ছিলেন।

আসামি পক্ষের আইনজীবী শেখ কানিজ ফাতেমা এতথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চার্জগঠনের বিরুদ্ধে আমরা দায়রা আদালতে রিভিশন দায়ের করি। শুনানি শেষে আদালত রিভিশন আবেদন নামঞ্জুর করে বিচার চলবে বলে আদেশ দেন। বর্তমানে মামলাটির ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিনহাজুর রহমানের আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে।

আদালত সুত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ১ আগস্ট মিরপুর থেকে চিকিৎসক ঈশিতাকে গ্রেফতার করে র‌্যাব। পরদিন ২ আগস্ট ভুয়া পরিচয় দেওয়া, মাদক ব্যবসা, সার্টিফিকেট জালিয়াতিসহ নানা অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, মাদক ও প্রতারণা আইনে রাজধানীর শাহআলী থানায় তিনটি মামলা করা হয়। গ্রেফতারের ১৪ মাস পর ২০২২ সালের ১ অক্টোবর কারাগার থেকে মুক্তি পান।

গত ৩ মার্চ রাজধানীর শাহ আলী থানায় মাদক দ্রব্যনিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলায় ডা. ঈশিতাকে খালাসের রায় দেন ঢাকার দুই নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল।

২০২৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ডা. ইশিতাকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন সাইবার ট্রাইব্যুনাল। ওই রায়ের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ২২ নভেম্বর আপিল করা হয় হাইকোর্টে। ওই আপিলের শুনানি নিয়ে গত বছরের ২৯ মে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের একক বেঞ্চ তাকে খালাস দেন। বর্তমানে সনদ জালিয়াতির অভিযোগে করা মামলাটি বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।

/এনএইচ/এপিএইচ/
বিষয়:
মামলা
সম্পর্কিত
দুর্নীতির চার মামলায় গ্রেফতার সালমান এফ রহমান
ভোলাগঞ্জের পাথর লুট করেছে ১৫০০-২০০০ ব্যক্তি: হাইকোর্টে প্রতিবেদন
জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা
সর্বশেষ খবর
দেশের ভূখণ্ডে কোনও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না: বিজিবির সেক্টর কমান্ডার
দেশের ভূখণ্ডে কোনও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না: বিজিবির সেক্টর কমান্ডার
শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেবে ডিএনসিসি
শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেবে ডিএনসিসি
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়লো
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়লো
মার্কিন ভোটারদের অর্ধেকের বিশ্বাস ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে
জরিপের ফলাফলমার্কিন ভোটারদের অর্ধেকের বিশ্বাস ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media