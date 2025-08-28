চিকিৎসক ঈশিতার বিরুদ্ধে বিচার চলবে

ডাক্তারি সনদ জালিয়াতির অভিযোগে শাহআলী থানায় করা মামলায় চিকিৎসক ইশরাত রফিক ওরফে ডা. ঈশিতার বিরুদ্ধে বিচার চলার বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকার পঞ্চম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারজানা ইয়াসমিনের আদালত আসামির চার্জগঠনের বিরুদ্ধে করা রিভিশন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন। এর ফলে বিচারিক আদালতে মামলাটির কার্যক্রম চলবে।
শুনানিকালে ডা. ঈশিতা আদালতে হাজির ছিলেন।
আসামি পক্ষের আইনজীবী শেখ কানিজ ফাতেমা এতথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চার্জগঠনের বিরুদ্ধে আমরা দায়রা আদালতে রিভিশন দায়ের করি। শুনানি শেষে আদালত রিভিশন আবেদন নামঞ্জুর করে বিচার চলবে বলে আদেশ দেন। বর্তমানে মামলাটির ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিনহাজুর রহমানের আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে।
আদালত সুত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ১ আগস্ট মিরপুর থেকে চিকিৎসক ঈশিতাকে গ্রেফতার করে র্যাব। পরদিন ২ আগস্ট ভুয়া পরিচয় দেওয়া, মাদক ব্যবসা, সার্টিফিকেট জালিয়াতিসহ নানা অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, মাদক ও প্রতারণা আইনে রাজধানীর শাহআলী থানায় তিনটি মামলা করা হয়। গ্রেফতারের ১৪ মাস পর ২০২২ সালের ১ অক্টোবর কারাগার থেকে মুক্তি পান।
গত ৩ মার্চ রাজধানীর শাহ আলী থানায় মাদক দ্রব্যনিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলায় ডা. ঈশিতাকে খালাসের রায় দেন ঢাকার দুই নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল।
২০২৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ডা. ইশিতাকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন সাইবার ট্রাইব্যুনাল। ওই রায়ের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ২২ নভেম্বর আপিল করা হয় হাইকোর্টে। ওই আপিলের শুনানি নিয়ে গত বছরের ২৯ মে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের একক বেঞ্চ তাকে খালাস দেন। বর্তমানে সনদ জালিয়াতির অভিযোগে করা মামলাটি বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।