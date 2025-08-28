X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে র‌্যাব: মহাপরিচালক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০০আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭
সংবাদ সম্মেলনে একেএম শহিদুর রহমান

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির মাধ্যমে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। এমন তথ্য জানিয়েছেন র‌্যাবের মহাপরিচালক অতিরিক্ত আইজিপি একেএম শহিদুর রহমান।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‌্যাব মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে র‌্যাবের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে একেএম শহিদুর রহমান বলেন, এ মুহূর্তে আমাদের মূল প্রস্তুতি হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা; যাতে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যখন ভোটের সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক হবে। সেই বৈঠকের মাধ্যমে কার কী দায়িত্ব থাকবে, সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হবে। আমরা সেই নির্দেশনার আলোকে দায়িত্ব পালন করবো।

তিনি জানান, র‌্যাব সদস্যদের আইনি জ্ঞান ও আচরণগত দক্ষতা বাড়াতে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে এবং চলাকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এ প্রশিক্ষণ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

র‌্যাব মহাপরিচালক বলেন, এই মুহূর্তে নির্বাচনের সরাসরি প্রস্তুতির চেয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিই আমাদের অগ্রাধিকার। এর মাধ্যমেই নির্বাচনের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
নির্বাচনর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
সম্পর্কিত
র‌্যাবের অভিযানে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ গ্রেফতার ২
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা
বৃহস্পতিবার নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ করতে পারে ইসি
সর্বশেষ খবর
কামরাঙ্গীচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু
কামরাঙ্গীচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু
পুলিশ সদর দফতর অভিমুখে প্রকৌশলী শিক্ষার্থীরা, মৎস্য ভবন মোড়ে আটকে গেলেন
পুলিশ সদর দফতর অভিমুখে প্রকৌশলী শিক্ষার্থীরা, মৎস্য ভবন মোড়ে আটকে গেলেন
নেদারল্যান্ডস সিরিজকে প্রস্তুতির মঞ্চ মনে করছেন লিটন
নেদারল্যান্ডস সিরিজকে প্রস্তুতির মঞ্চ মনে করছেন লিটন
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে হামলা: র‌্যাবের অভিযানে গ্রেফতার ৩
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে হামলা: র‌্যাবের অভিযানে গ্রেফতার ৩
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media