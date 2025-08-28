আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির মাধ্যমে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এমন তথ্য জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক অতিরিক্ত আইজিপি একেএম শহিদুর রহমান।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাব মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে র্যাবের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে একেএম শহিদুর রহমান বলেন, এ মুহূর্তে আমাদের মূল প্রস্তুতি হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা; যাতে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যখন ভোটের সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক হবে। সেই বৈঠকের মাধ্যমে কার কী দায়িত্ব থাকবে, সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হবে। আমরা সেই নির্দেশনার আলোকে দায়িত্ব পালন করবো।
তিনি জানান, র্যাব সদস্যদের আইনি জ্ঞান ও আচরণগত দক্ষতা বাড়াতে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে এবং চলাকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এ প্রশিক্ষণ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
র্যাব মহাপরিচালক বলেন, এই মুহূর্তে নির্বাচনের সরাসরি প্রস্তুতির চেয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিই আমাদের অগ্রাধিকার। এর মাধ্যমেই নির্বাচনের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।