সুপ্রিম কোর্টের নতুন রেজিস্ট্রার জেনারেল হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী

সুপ্রিম কোর্টের নতুন রেজিস্ট্রার জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার জেনারেল (জেলা ও দায়রা জজ) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) আইন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতির অভিপ্রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীকে রেজিস্ট্রার জেনারেল পদে নিয়োগ করা হলো। তাকে নির্ধারিত তারিখে বর্তমান পদের দায়িত্বভার অর্পণ করে অবিলম্বে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
এর আগে, গত ২৫ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ড. আজিজ আহমেদ ভূঁঞাকে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। যার ফলে রেজিস্ট্রার জেনারেলের শূন্য পদে নতুন করে নিয়োগ পেলেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী।