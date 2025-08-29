X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৩আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫৩
আবদুল লতিফ সিদ্দিকী

রাজধানীর শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক তৌফিক হাসান এই আবেদন করেন। এ বিষয়ে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শুনানি হবে।

রাজধানীর শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক তৌফিক হাসান এই আবেদন করেন। এ বিষয়ে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শুনানি হবে।

অপর আসামিরা হলেন– মো. আব্দুল্লাহ আল আমিন (৭৩), শেখ হইলাফিজুর রহমান কার্জন (৫৫), মঞ্জুরুল আলম (৪৯), কাজী এটিএম আনিসুর রহমান বুলবুল (৭২), গোলাম মোস্তফা (৮১), মো. মহিউল ইসলাম ওরফে বাবু (৬৪), মো. জাকির হোসেন (৭৪), মো. তৌছিফুল বারী খান (৭২), মো. আমির হোসেন সুমন (৩৭), মো. আল আমিন (৪০), মো. নাজমুল আহসান (৩৫), সৈয়দ শাহেদ হাসান (৩৬), মো. শফিকুল ইসলাম দেলোয়ার (৬৪), দেওয়ান মোহম্মদ আলী (৫০), মো. আব্দুল্লাহীল কাইয়ুম (৬১)।

শাহবাগ থানার এসআই মো. আমিরুল ইসলাম মামলাটি করেন।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, ২৮ আগস্ট সকাল ১১টার দিকে মামলার বাদী দেখতে পান, বেশকিছু লোকজন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির অডিটরিয়ামে কিছু লোককে ঘেরাও করে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বলে স্লোগান দিচ্ছে এবং আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বক্তব্য দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি বন্ধে গত ৫ আগস্ট ‘মঞ্চ ৭১’ নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ওই সংগঠনের উদ্দেশ্য জাতির অর্জনকে মুছে ফেলার সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে বাংলাদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আত্মত্যাগের প্রস্তুতি নেওয়া। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২৮ আগস্ট সকাল ১০টায় একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায়, গোলটেবিল বৈঠকে গ্রেফতার হওয়া আসামিরাসহ আরও ৭০-৮০ জন অংশ নেন। পরে পুলিশ তাদের হেফাজতে নেয়।

উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, লতিফ সিদ্দিকী মঞ্চ ৭১ এর ব্যানারকে পুঁজি করে প্রকৃতপক্ষে দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অস্থিতিশীল করে অন্তর্‌বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও উপস্থিত অন্যদের প্ররোচিত করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্যের জন্য উপস্থিত লোকজন সমবেতদের ঘেরাও করে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বলে স্লোগান দেয়।

আবেদনে আরও বলা হয়, মামলাটি তদন্তাধীন। এ অবস্থায় সুষ্ঠ তদন্তের স্বার্থে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং আসামিদের নাম-ঠিকানা যাচাই না হওয়ায় পর্যন্ত তাদের জেলে আটক রাখা প্রয়োজন।

 

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালত
সম্পর্কিত
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সুপ্রিম কোর্টের নতুন রেজিস্ট্রার জেনারেল হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী
পালক মা-বাবা-বোনকে হত্যা, সেই ইমামের ফাঁসির রায়
সর্বশেষ খবর
ভারতে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও বিতাড়নের অভিযোগ, উদ্বিগ্ন এইচআরডব্লিউ
ভারতে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও বিতাড়নের অভিযোগ, উদ্বিগ্ন এইচআরডব্লিউ
সাতক্ষীরা সীমান্তে আটক ১৫ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
সাতক্ষীরা সীমান্তে আটক ১৫ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় জুলাই সনদ: স্বাক্ষর করা নিয়ে সংশয় বাম দলগুলোর
চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় জুলাই সনদ: স্বাক্ষর করা নিয়ে সংশয় বাম দলগুলোর
গাজা যুদ্ধকে গণহত্যা বলুন: ভলকার টুর্ককে জাতিসংঘ কর্মীরা
গাজা যুদ্ধকে গণহত্যা বলুন: ভলকার টুর্ককে জাতিসংঘ কর্মীরা
সর্বাধিক পঠিত
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
শুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণশুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
উপদেষ্টা হওয়ার আশায় ২০০ কোটি টাকার চেক, দুদকের জালে চিকিৎসক
উপদেষ্টা হওয়ার আশায় ২০০ কোটি টাকার চেক, দুদকের জালে চিকিৎসক
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media