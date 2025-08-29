X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
নগদ এজেন্ট অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে লাখ টাকা প্রতারণা, হ্যাকার গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৯আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৯
গ্রেফতার মাসুদ রানা হৃদয়

নগদ এজেন্ট অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় প্রতারক হ্যাকারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের এন্টি টেরোরিজম ইউনিট। 

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকালে রাজধানীর খিলগাঁও থানার ত্রিমোহিনী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের মিডিয়া শাখা থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মাসুদ রানা হৃদয় (২৮)। তার বাড়ি কুমিল্লার দেবিদ্বার থানার ফতেহাবাদ গ্রামে। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত ৪টি মোবাইল ও ২টি সিম কার্ড জব্দ করা হয়।

প্রতারণার শিকার তেজগাঁও স্টেশন রোড এলাকার বিকাশ ও নগদ এজেন্ট ব্যবসায়ী মো. বাহাউদ্দিন জানান, একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি চলতি বছরের ২১ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত একাধিকবার তার দোকান থেকে মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস (বিকাশ/নগদ) এর মাধ্যমে লেনদেন করেন। ২৩ মার্চ রাত ১০টার দিকে সর্বশেষ লেনদেনের সময় অজ্ঞাতনামা ওই প্রতারক তার অগোচরে নগদ এজেন্ট নম্বরে একটি ওটিপি পাঠিয়ে অ্যাকাউন্টটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কোনোকিছু বুঝে উঠার আগে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নগদ এজেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতারণামূলকভাবে সর্বমোট ২ লাখ সাড়ে ৬৭ হাজার টাকা বিভিন্ন নম্বরে সরিয়ে ফেলে।

এন্টি টেরোরিজম ইউনিট জানায়, সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে ভিকটিম এটিইউ’র অ্যাপে অভিযোগ করেন। একই ঘটনায় তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় অভিযোগও দায়ের করেন।

পরবর্তী সময়ে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার চাহিদা পত্রের প্রেক্ষিতে এটিইউ’র একটি দল গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে প্রতারণা চক্রের মূল হোতা মাসুদ রানা হৃদয়কে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার আসামিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

