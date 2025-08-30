X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
বন্দরে হ্যান্ডলিং চার্জ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৬আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৬
বাফার সংবাদ সম্মেলন

দেশের বিভিন্ন বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং চার্জ ২০ থেকে ৫০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। এই সিদ্ধান্ত আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। পরিণামে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফা)।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটিতে সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন এসব কথা জানায় সংগঠনটি। 

সংবাদ সম্মেলনে বাফার সাধারণ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আবরারুল আলম, আদনান এমডি ইকবাল, মুনিম মাহফুজ, আনোয়ার হোসেন মিলন, আবুল হাসনাত, শামসুল হক তরিকুল ইসলাম তারেক।

তারা বলেন, এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে তা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করছি। চার্জ বাড়ানোর পদক্ষেপ দেশের সার্বিক আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব রফতানিকারকদের জন্য বিরাট চাপ তৈরি করবে এবং এতে দেশের রফতানি ব্যাহত হবে। অতিরিক্ত চার্জ বাড়ানোর কারণে রফতানি হ্রাস পেলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। জাতীয় অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। যেহেতু রফতানি আয়ের ওপর দেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা নির্ভরশীল।

লিখিত বক্তব্যে আবরারুল আলম বলেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত ট্যারিফ প্রয়োগ নীতি ও সার্বিক বাজার সংকটের এই ক্রান্তিলগ্নে বিএসিডিএ অযৌক্তিকভাবে রফতানি পণ্যের কনটেইনার হ্যান্ডেলিং চার্জ ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে, যা দেশের রফতানি অর্থনীতিতে একটি বড় উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ ফুট রফতানি কনটেইনারের চার্জ ৬ হাজার ১৮৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯ হাজার ৯০০ টাকা, ৪০ ফুট কনটেইনারের চার্জ ৮ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩ হাজার ২০০ টাকা, ৪৫ ফুট হাই-কিউব কনটেইনারের চার্জ ৮ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪ হাজার ৯০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও খালি কনটেইনার, লিফট-অন বা লিফট-অফ, ডকুমেন্টেশন, গ্রাউন্ড রেন্টসহ প্রায় সব সার্ভিসে অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে—

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও বাজার সংকট: দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের ব্যয়ভার সংকোচনের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিআইসিডিএ এই অস্বাভাবিক ও অসময় উপযোগী মূল্যবৃদ্ধির পদক্ষেপ দেশের সার্বিক আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব রফতানিকারকদের জন্য বিরাট চাপ তৈরি করবে এবং এতে দেশের রফতানি ব্যাহত হবে, যা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। 

বৈদেশিক ক্রেতা হারানোর আশঙ্কা: বাংলাদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক দাম আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের অন্যতম শক্তি। হ্যান্ডেলিং খরচ বাড়ানোর ফলে এ প্রতিযোগিতা আরও কঠিন এবং বৈদেশিক ক্রেতারা বিকল্প বাজারে চলে যেতে পারে। 

সংকটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি রফতানিকারকরা: বড় প্রতিষ্ঠান হয়তো কিছুটা সামাল দিতে পারলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। এর ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানের রফতানি সীমিত বা বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারে। 

জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব: যেহেতু রফতানি আয়ের ওপর দেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা নির্ভরশীল। অতিরিক্ত চার্জ বৃদ্ধির কারণে রফতানি হ্রাস পেলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে—হ্যান্ডেলিং চার্জ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা করা হোক। রফতানি বাণিজ্যের স্বার্থে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানাচ্ছি। ট্যারিফ বাড়ানোর পরিবর্তে সার্ভিস উন্নয়ন, কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিপোগুলো পরিচালনা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

