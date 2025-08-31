X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসু নির্বাচনে এস এম ফরহাদের জিএস প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫১আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫১
এস এম ফরহাদ (ছবি: ফেসবুক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট মনোনীত ছাত্র শিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার (৩১ আগস্ট) বিচারপতি হাবিবুল গণির নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে রিট আবেদনটির ওপর শুনানি হতে পারে।

এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বামজোট মনোনীত প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলম এ রিট দায়ের করেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করবেন ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করবেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির।


/বিআই/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়হাইকোর্টডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
কিডনিতে অপারেশনের কথা জানিয়ে জামিন চাইলেন আফ্রিদি
জামিন নামঞ্জুর, রিমান্ড শেষে কারাগারে তৌহিদ আফ্রিদি
মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বলা কি সন্ত্রাসী কাজ: সাংবাদিক পান্নার প্রশ্ন
সর্বশেষ খবর
লিটন ধারাবাহিক হলে বড় ইভেন্টে ভালো করা সম্ভব: তাসকিন
লিটন ধারাবাহিক হলে বড় ইভেন্টে ভালো করা সম্ভব: তাসকিন
‘কোনোভাবেই আমি ভয় কাটাতে পারছি না’
‘কোনোভাবেই আমি ভয় কাটাতে পারছি না’
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
ভারত থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে এলো ১২৬০ টন চাল
ভারত থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে এলো ১২৬০ টন চাল
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media