রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
ভিসা সহজ করা একটি চলমান প্রক্রিয়া: ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৭আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৫
বক্তব্য রাখছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পি ক্যাইনলেট

ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পি ক্যাইনলেট বলেছেন, ভিসা সহজ করলে অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়। তবে এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, আমরা একবারই একটি করে পদক্ষেপ নিই—কীভাবে ভিসানীতি সহজ করা যায়, তার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার। ফিলিপাইনের সাবেক রাষ্ট্রদূত বলেছেন, তিনি অফিসিয়াল এবং কূটনৈতিক পাসপোর্টে ভিসা অব্যাহতি সুবিধা চালুর জন্য একটি সমঝোতা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এভাবেই এক একটি উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং আমরা তার সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাই।

রবিবার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক লেকচার অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন রাষ্ট্রদূত।

নিনা ক্যাইনলেট বলেন, বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন কীভাবে বি‌ভিন্ন খাতে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারে, তা নিয়ে আমরা কাজ করবো। জ্বালানি, কৃষি এবং শিক্ষার মতো খাতে বৃহত্তর সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা মে‌রিটাইম কো-অপারেশনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পা‌রি, এ বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ আছে। এছাড়া মে‌রিটাইম শি‌পিং, নবায়নযোগ্য জ্বালা‌নি, জ্বালা‌নি নিরাপত্তা, জলবায়ু মোকা‌বিলা বি‌শেষ ক‌রে বন্যা মোকা‌বিলায় সহযো‌গিতা করতে পা‌রি।

সম্প্রতি কক্সবাজা‌রে রো‌হিঙ্গা ইস্যুতে অংশীজন‌দের নি‌য়ে আয়ো‌জিত সংলা‌পের প্রসঙ্গ টে‌নে তি‌নি ব‌লেন, বাংলা‌দে‌শের প্রধান উপ‌দেষ্টা রো‌হিঙ্গা সংকট সমাধা‌নে সাত‌ দফা প্রস্তাব ক‌রে‌ছেন। রো‌হিঙ্গা ইস্যুতে হাই‌লে‌ভেল ডায়ালগ হ‌বে, সেখা‌নে আসিয়ানের অংশগ্রহণ থাক‌বে।

আঞ্চ‌লিক সহ‌যো‌গিতা নি‌য়ে নিনা ক্যাইনলেট ব‌লেন,  আমা‌দের দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততা আঞ্চলিক শান্তি, সমৃদ্ধি এবং টেকসই প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন। দেলোয়ার হোসেন তার আলোচনায় বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সামুদ্রিক সহযোগিতার নতুন মাত্রা অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ইফতেখার আনিস অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠা‌ন সঞ্চালনা করেন সা‌বেক ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব মো. রুহুল আলম সিদ্দিক।

 

 

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
