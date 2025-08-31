নুরের অবস্থা স্থিতিশীল, হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি যেতে পারবেন: ঢামেক পরিচালক

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি কথা বলছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালটির পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, নুরের যে ফ্র্যাকচার সেটি ঠিক হতে হাসপাতালে থাকা জরুরি নয়। হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারবেন।
রবিবার (৩১ আগস্ট) সকালে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।
ঢামেক পরিচালক বলেন, বর্তমানে নুরের শারীরিক অবস্থা স্ট্যাবল আছে এবং কথাবার্তা বলছেন। তিনি তরল খাবার খেতে পারছেন।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান জামান, তার মূলত চারটা সমস্যা ছিল। নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছিল, মুখে একটা ক্র্যাক আছে, ডান চোখে ইঞ্জুরি এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়া। আমরা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ নিয়ে কনসার্ন ছিলাম। তবে সিটি স্ক্যান করার পর দেখেছি এটা মোটামুটি রিসলভ হয়ে গেছে।
তিনি জানান, নুরুল হক নুর এখন ভালো আছেন, তবে এখনও কিছুটা ট্রমায় আছেন। যেহেতু ফ্র্যাকচার হয়েছে তাই ব্যথা আছে, একটু ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। তিনি আমাকে এটা জানিয়েছেন।
ঢামেক পরিচালক বলেন, আসলে ফ্র্যাকচারের কোনও ওষুধ লাগে না। সময় দিলে অটোমেটাক্যালি ঠিক হয়ে যায়, চার থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগে। এ জন্য হাসপাতালে থাকা জরুরি নয়। হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে হাসপাতাল থেকে চলে যেতে পারবেন। তারপর বাসায় বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে।