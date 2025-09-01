X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
জামায়াত নেতার বক্তব্যের সময় চিকিৎসকের ‘অসৌজন্যমূলক’ আচরণে এনডিএফ’র নিন্দা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৮আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৮
ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম

‘বাংলাদেশ হেলথ কনক্লেভ-২০২৫’ এ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বক্তব্য দেওয়ার সময় একজন চিকিৎসকের অসৌজন্যমূলক আচরণের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরামের (এনডিএফ) কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম এবং জেনারেল সেক্রেটারি অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হোসেন।

রবিবার (৩১ আগস্ট) রাতে এক বিবৃতিতে এ কথা জানায় এনডিএফ।

বিবৃতিতে বলা হয়, শনিবার (৩০ আগস্ট) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বক্তব্য উপস্থাপনকালে একজন চিকিৎসক বাধা দেন, বক্তব্যে বিঘ্ন ঘটান। ওই চিকিৎসককে নিবৃত করতে সভায় উপস্থিত স্বাস্থ্য উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সাইদুর রহমান এগিয়ে আসেন। পরে ওই চিকিৎসকের আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের সভাস্থল ত্যাগে উদ্যত হোন।

বিবৃতিতে এনডিএফ নেতারা বলেন, বাংলাদেশে চিকিৎসকরা দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে দেশের ১৮ কোটি মানুষকে নিরলসভাবে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। দেশের বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি তাদের অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছেন। তবে কিছু নীতি-নৈতিকতাবিহীন ওষুধ কোম্পানি অতিরিক্ত মুনাফার লাভের জন্য কিছু চিকিৎসককে কৌশলে প্রলুব্ধ করে থাকে।

নেতারা বলেন, কিছু নৈতিকতা বিবর্জিত চিকিৎসক কিংবা ওষুধ কোম্পানি বাংলাদেশের সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে না। বরং অধিকাংশ চিকিৎসক মানবদরদী, তারা আন্তরিকভাবে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেন এবং সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

তারা বলেন, ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, চিকিৎসকদের অধিকার সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।

