সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
গুলশান লেকে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩১আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩১
গুলশান লেক

রাজধানীর গুলশান লেকে ঝাঁপ দিয়ে মো. জালাল (২১) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার (৩১ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রুহুল আমিন জানান, রাতে কমিউনিটি পুলিশের মাধ্যমে গুলশান লেকে চার যুবকের ঝাঁপ দেওয়ার খবর পাই। তাদের মধ্যে দুই জন সাঁতরে পালিয়ে যায়, একজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয় এবং জালালকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আটক একজনকে থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এসআই রুহুল আমিন আরও জানান, এর আগে রাত সাড়ে ১০টার দিকে খবর পাওয়া যায়, লেকের ধারে ১৫-২০ জন যুবক লাঠিসোঁটা নিয়ে জড়ো হয়েছে। তবে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে কাউকেই পাওয়া যায়নি। পরে লেক থেকে অচেতন অবস্থায় জালালকে উদ্ধার করা হয়।

জালাল মহাখালীর সাততলা বস্তিতে থাকতেন। তিনি আগে একটি এসি কোম্পানিতে কাজ করতেন। তবে বর্তমানে তেমন কোনও কাজ করছিলেন না বলে জানিয়েছে পুলিশ।

লাশ উদ্ধার
