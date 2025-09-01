X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ বিচারক সাব্বির ফয়েজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৮আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৮
মো. সাব্বির ফয়েজ (ফাইল ফটো)

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ হলেন জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাকে এ পদে নিয়োগ দেয় আইন মন্ত্রনালয়।

জেলা জজ সাব্বির ফয়েজ বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন জেলায় জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি হাইকোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ছিলেন।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিব হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ পাওয়ায় পদটি শূন্য ছিল। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।

 

সর্বশেষ খবর
রাকসু নির্বাচনে ৩৮৭টি মনোনয়নপত্র বিতরণ, সময় বাড়লো আরও দুদিন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা স্থগিত
সেপ্টেম্বরজুড়ে শিশুদের কর্মশালা ও কিয়ারোস্তামির চলচ্চিত্র প্রদর্শনী
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
