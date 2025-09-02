গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনার প্রত্যাহার

ব্যক্তিগত যাতায়াতের জন্য সড়ক-মহাসড়ক বন্ধ করে চলাচলের অভিযোগে গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার ড. নাজমুল করিম খানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে পুলিশ সদর দফতরের পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-১ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ডিআইজি শরীফ উদ্দিনের সই করা এক আদেশে বিষয়টি জানানো হয়।
আদেশে বলা হয়েছে, আগামী ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে দায়িত্ব হস্তান্তর করে তাকে পুলিশ সদর দফতরে যোগ দিতে হবে। যদিও এ বিষয়ে সদর দফতর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে, দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র আদেশের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে আসে, ড. নাজমুল করিম খান কর্মস্থলে যাওয়া-আসার সময় রাস্তা বন্ধ রাখতেন। এ অভিযোগ প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছিল।
গত ২৫ আগস্ট স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, সড়ক বন্ধ করে চলাচলের ঘটনায় সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং কমিশনারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।