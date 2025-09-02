যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ। এক্ষেত্রে তিনি নিবিড় মনিটরিং ও টিমওয়ার্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ভূমি ভবনের সভাকক্ষে ১৫৫তম এডিপি সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশনা দেন। তথ্য অধিদফতরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে।
এ সময় সংস্থাপ্রধান ও প্রকল্প পরিচালকরা নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।
সভায় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান (সচিব) এজেএম সালাউদ্দিন নাগরী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের মহাপরিচালক সাইদুর রহমান, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শরিফুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।