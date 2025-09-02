X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৫আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৫
ভূমি মন্ত্রণালয়

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ। এক্ষেত্রে তিনি নিবিড় মনিটরিং ও টিমওয়ার্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ভূমি ভবনের সভাকক্ষে ১৫৫তম এডিপি সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশনা দেন। তথ্য অধিদফতরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে।

এ সময় সংস্থাপ্রধান ও প্রকল্প পরিচালকরা নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।

সভায় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান (সচিব) এজেএম সালাউদ্দিন নাগরী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের মহাপরিচালক সাইদুর রহমান, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শরিফুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভূমি মন্ত্রণালয়
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১১০০
ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বাড়ানোর ৯টি কার্যকর ট্রিকস
৩০ অক্টোবরের মধ্যে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুতের নির্দেশ ইসির
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
