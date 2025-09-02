X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সারা দেশে ২৩২ বিচারকের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৬আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৬
বিচারিক পদ সৃষ্টির বিষয়ে গঠিত কমিটির এ সিদ্ধান্ত হয়

বিভিন্ন আদালতে ২৩২টি বিচারকের পদ সৃষ্টির সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

‘বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস গঠন বিধিমালা, ২০২৫’ এর বিধি ৫ অনুসারে সার্ভিসের বিচারিক পদ সৃষ্টির বিষয়ে গঠিত কমিটির সভাপতি আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কমিটির সদস্য আপিল বিভাগের বিচারপতি এ, কে, এম, আসাদুজ্জামান, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহ, বিচারপতি মো. বজলুর রহমান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. ম.: মোখলেস উর রহমান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার এবং আইন ও বিচার বিভাগের সচিব (চলতি দায়িত্ব) মো. লিয়াকত আলী মোল্লা উপস্থিত ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী সভায় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেন।

সভা শেষে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, সভায় সর্বসম্মতভাবে শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার ৬৪টি জেলায় ৬৪টি এবং মহানগর এলাকায় ৮টিসহ সর্বমোট ৭২টি বিচারকের পদ, ৬১টি জেলায় জেলা জজ পদমর্যাদার ৬১টি এবং মামলার সংখ্যা অনুপাতে ঢাকা জেলায় আরও ৪টিসহ সর্বমোট ৬৫টি পারিবারিক আপিল আদালতের বিচারকের পদ, ইতোমধ্যে সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত ৫৪টি ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালের জেলা জজ পদমর্যাদার ৫৪টি ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারকের পদ, ইতোপূর্বে সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত ৫৪টি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার মধ্যে বিদ্যমান সৃজিত ১৩টি বিচারকের পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ৪১টি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিচারকের পদসহ সর্বমোট ২৩২টি বিচারিক পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া, ২৩২টি পদের বিপরীতে অবিলম্বে বিচারিক পদের সহায়ক জনবল সৃষ্টি এবং বিচারিক পদের অফিস সরঞ্জামাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইন ও বিচার বিভাগের এ বিষয়ে প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগে পাঠানোসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগকে পরামর্শ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আদালত
মেহেরপুর জেলা আ.লীগের সদস্য সাজ্জাদুল আনাম ফের রিমান্ডে
হত্যা মামলায় কারাগারে মহিলা লীগ নেত্রী স্বপ্না
ভিপি প্রার্থী জালালের আইনজীবী অনুপস্থিত, জামিন আবেদন নামঞ্জুর
ডাকসু নির্বাচনে আলোচনায় প্রচারণার যেসব অভিনব কৌশল
শিবির সমর্থিত নারী প্রার্থীদের নিয়ে ছাত্রদলের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন
ডাকাতির সময় গৃহকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা, ২৭ বছর পর পাঁচ জনের যাবজ্জীবন
মেহেরপুর জেলা আ.লীগের সদস্য সাজ্জাদুল আনাম ফের রিমান্ডে
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
