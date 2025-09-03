X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
কুড়িলে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধে স্থবির যান চলাচল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৭আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৫
শ্রমিকদের সড়ক অবরোধে কুড়িল এলাকায় যানজট

রাজধানীর কুড়িলে বেতন-ভাতার দাবিতে ইউরোজোন ফ্যাশনস গার্মেন্টসের শত শত শ্রমিক সড়ক অবরোধ করেছেন। এতে দুপুর থেকে ওই এলাকার উভয় লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে প্রায় ৫০০ শ্রমিক হঠাৎ কুড়িল এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। তাদের দাবি— অবিলম্বে বকেয়া বেতন ও ভাতা পরিশোধ করতে হবে।

কুড়িলে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বিকল্প রুটের ব্যবহারে অনুরোধ

এদিকে গুলশান ট্রাফিক বিভাগ ফেসবুকে এক পোস্টে জানায়, সড়ক অবরোধের কারণে এলাকাজুড়ে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় বিকল্প সড়ক ব্যবহারের জন্য নগরবাসীকে পরামর্শ দেওয়া হয়।

১.খিলখেত থেকে আসা যানবাহনগুলো ফ্লাইওভার ব্যবহার না করে নিচ দিয়ে মহাখালী-বনানীর দিকে যেতে পারবে।

২. রামপুরা থেকে কুড়িলমুখী গাড়িগুলোকে বাড্ডা লিংক রোড হয়ে গুলশান-১, গুলশান-২ হয়ে উত্তরার দিকে যেতে বলা হয়েছে।

৩. রামপুরা থেকে নতুন বাজার হয়ে গুলশান-২ দিয়েও উত্তরের দিকে যাওয়া যাবে। যারা রামপুরাগামী, তাদের মহাখালী হয়ে কাকলী বা তেজগাঁও রুট ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান বলেন, দুপুর ১টা পর্যন্ত শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে রেখেছিলেন। এতে উত্তরা-বাড্ডা-রামপুরা রুটের যানবাহন সব আটকে যায়। ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

তিনি আরও জানান, শ্রমিক ও গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

আগস্টে সড়ক, রেল ও নৌ-পথ দুর্ঘটনায় ৫৬৩ জনের মৃত্যু
সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় বৈশ্বিক অংশীদারত্বের আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ফ্লাইট বিপর্যয়, বিমানবন্দরে আটকা জামালরা 
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
