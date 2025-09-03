দুদকের মামলায় হেনরীর জামিন নাকচ

X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫২আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫২
জান্নাত আরা হেনরী (ছবি: সংগৃহীত)

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জান্নাত আরা হেনরীর জামিন আবেদন নাকচ করেছেন আদালত।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ শুনানি শেষে জামিন আবেদন নাকচ করেন। এদিন হেনরীর আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের দুদকের মীর আহমেদ আলী সালাম জামিনের বিরোধিতা করে। শুনানি শেষে বিচারক জামিন আবেদন নাকচ করে আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এর আগে গত ১ অক্টোবর বিকালে যৌথ অভিযানে মৌলভীবাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। সিরাজগঞ্জের যুবদল নেতা সোহানুর রহমানসহ তিনটি হত্যা মামলার ঘটনায় হেনরীর সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে কারাগারে যান হেনরী। 

গত ২৩ ডিসেম্বর জান্নাত আরা হেনরীর বিরুদ্ধে  দুদকের সহকারী পরিচালক আসিফ আল-মাহমুদ মামলা করেন। পরে ১৩ জানুয়ারি এ মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখায় দুদক। 

মামলার সূত্রে জানা গেছে, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক অসদাচারণের মাধ্যমে ৫৭ কোটি ১৩ লাখ ৭ হাজার ২২৩ টাকা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া ৩৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২ হাজার ২ কোটি ৬৬ লাখ ৬৬ হাজার ৫৭৭ টাকার এবং ১৩ কোটি ৭৮ লাখ ৪৬ মার্কিন ডলারের সন্দেহজনক লেনদেন করে মানিলন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ করেছেন। দুর্নীতি ও ঘুষ সংঘটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তির অবৈধ উৎস আড়ালের উদ্দেশ্যে ওই সব সম্পত্তি রূপান্তর বা স্থানান্তর করা হয়েছে।

