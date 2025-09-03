X
জাতির সেবায় আনসার-ভিডিপির ৬০ লাখ সদস্য সবসময় প্রস্তুত: মহাপরিচালক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৫আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৫
কুমিল্লায় মতবিনিময় সভায় আনসার-ভিডিপির মহাপরিচালক

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (ভিডিপি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেছেন, জাতির সেবায় আনসার-ভিডিপির ৬০ লাখের বেশি সদস্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি বাহিনীর সদস্যদের আরও পেশাদারিত্ব অর্জনের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, আত্মনির্ভরশীলতা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) কুমিল্লা রেঞ্জ পরিদর্শন শেষে আয়োজিত দরবারে এসব কথা বলেন মহাপরিচালক।

তিনি যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, যোগ্য সদস্য নির্বাচন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে তোলার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে বাহিনীর নবগৃহীত ‘সঞ্জীবন প্রকল্প’কে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের আলোকবর্তিকা হিসেবে উল্লেখ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ থেকে বর্তমান

মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় আনসার ও ভিডিপির অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ‘দেশের পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আনসার ব্যাটালিয়নের পাশাপাশি হিল আনসার-ভিডিপি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সমতলেও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অঙ্গীভূত আনসার সদস্যরা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি নিবেদিতভাবে দায়িত্ব পালন করছে।’

শৃঙ্খলা ও কল্যাণমূলক উদ্যোগ

বাহিনীর শৃঙ্খলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে মহাপরিচালক জানান, প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমের ফলে আনসার বাহিনী অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি বলেন, ‘সদস্যদের কল্যাণে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’ বিশেষ করে অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার সদস্যদের রেশন ভাতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সদস্যদের আস্থা অর্জনই ভবিষ্যতে আরও কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণের পথ সুগম করবে।’

৬০ লাখ স্বেচ্ছাসেবীর শক্তি

মহাপরিচালক বলেন, ‘আমাদের দায়িত্ব কেবল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়; বরং দেশের মাটি ও মানুষের সেবায় ৬০ লক্ষাধিক ভিডিপি সদস্যকে গুণগতভাবে কাজে লাগানোই মূল লক্ষ্য। দুর্যোগ কিংবা জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে এই বাহিনী সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে ভূমিকা রেখে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখবে।’

সঞ্জীবন প্রকল্পের দৃষ্টিভঙ্গি

সঞ্জীবন প্রকল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটি শুধু একটি কর্মসূচি নয়, বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উত্তরণের আলোকবর্তিকা। এ প্রকল্প গ্রামীণ অর্থনীতিকে জাগ্রত করবে, দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভেঙে সমাজকে মুক্তির পথে এগিয়ে নেবে।’

সভায় কুমিল্লা রেঞ্জ পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমানসহ বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

