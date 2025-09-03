X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন: ঢাবিতে ৮ ও ১০ সেপ্টেম্বরের ছুটি বাতিল

ঢাবি প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৮আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৮
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. জসিম উদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দেওয়া ছুটির মধ্যে ৮ ও ১০ সেপ্টেম্বরের ছুটি বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচন কমিশনের এক সংবাদ সম্মেলনে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. জসিম উদ্দিন এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, কেবল নির্বাচনের দিন (৯ সেপ্টেম্বর) ছুটি থাকবে।

এর আগে নির্বাচন উপলক্ষে ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

ছুটি বাতিল করলেও কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের কোনও পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. জসিম উদ্দিন।

তিনি বলেন, প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৫০০ বুথ থেকে ৭১০টি করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন আমাদের শাটলগুলো চালু থাকবে। আশা করি, কোনও সমস্যা হবে না।

 

 

 

 

/আরকে/
বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছুটিডাকসু নির্বাচন
