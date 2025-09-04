X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
রিমান্ডে আনিসুল, নতুন মামলায় গ্রেফতার এনামুর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৬আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৬
আদালত চত্বরে এনামুর রহমান ও আনিসুল হক

জুলাই আন্দোলন চলাকালে ঢাকার আশুলিয়া এলাকায় ভ্রাম্যমাণ তরকারি ব্যবসায়ী মো. শাহাবুল ইসলাম শাওন হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এছাড়া একই থানায় শাকিল আনোয়ার নামে এক চাকরিজীবীকে হত্যা মামলায় সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে শুনানি শেষে ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তাজুল ইসলাম সোহাগের আদালত এসব আদেশ দেন।

এর আগে, আসামিদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর শাওন হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পরিদর্শক মো. খাজা গোলাম কিবরিয়া আসামি আনিসুল হকের সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আর শাকিল হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক মো. নজরুল ইসলাম আসামি ড. এনামুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন।

আনিুসল হকের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আনিসুলের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এছাড়া, পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ড. এনামুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।

শাওন হত্যা মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ভিকটিম মো. শাহাবুল ইসলাম শাওন ঢাকার আশুলিয়া থানাধীন এলাকায় ভ্যানগাড়িযোগে তরকারি ব্যবসা করতেন। গতবছরের ৪ আগস্ট তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন। আন্দোলন চলাকালে আশুলিয়া বাইপাইল মোডে আরএমএসটি বিল্ডিংয়ের পাশে আসামিদের ছোড়া গুলিতে শাওনের মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় ভিকটিমের বড় ভাই মো. তৌহিদুল মিয়া আশুলিয়া থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলার এজাহারে ১৮ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৩০০-৪০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

শাকিল হত্যা মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতবছরের ৫ আগস্ট বাইপাইল ওভারব্রিজ এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলেনে যোগ দিয়েছিলেন শাকিল আনোয়ার। দুপুর আড়াইটার দিকে ১-১০ নম্বর আসামিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুকুম এবং প্ররোচণায় অন্য আসামিরা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশি অস্ত্র নিয়ে দিয়ে আন্দোলকারীদের ওপর হামলা করেন। এতে শাকিলের কপালে ও চোখের বিভিন্ন অংশে গুলি লাগে। তাকে উদ্ধার শেখ ফজিলাতুন্নেছা মেডিক্যাল হাসপাতাল নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করে ৮৬ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন নিহতের স্ত্রী।

উল্লেখ্য, গতবছরের ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পালানোর চেষ্টার সময় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলায় তার ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন।

অন্যদিকে, এ বছরের ২৬ জানুয়ারি রাজধানীর ভাটারা এলাকা থেকে এনামুর রহমানকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। পরদিন একটি মামলায় ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার সিএমএম আদালত। এরপর থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

/এনএইচ/এম/
বিষয়:
আদালতমামলা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
