বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬৯২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৯আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৯
গ্রেফতার

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৬৯২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ৮৩ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৬০৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০৮৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৬০৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এসময় তাদের কাছ থেকে একটি একনলা বন্দুক, চারটি এলজি, একটি কিরিচ ও দুটি বার্মিজ চাকু জব্দ করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশে এধরণের বিশেষ অভিযান অবহৃত থাকবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ সদর দফতর।

 

/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media