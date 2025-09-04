পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬৯২

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৬৯২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ৮৩ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৬০৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০৮৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৬০৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এসময় তাদের কাছ থেকে একটি একনলা বন্দুক, চারটি এলজি, একটি কিরিচ ও দুটি বার্মিজ চাকু জব্দ করা হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশে এধরণের বিশেষ অভিযান অবহৃত থাকবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ সদর দফতর।