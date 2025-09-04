‘ডাকসু নির্বাচনে সাইবার অপরাধে ছাড় নেই’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে সাইবার সংক্রান্ত কোনও অপরাধে ছাড় দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন ডাকসু নির্বাচন কমিশন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।
জনসংযোগের দেওয়া তথ্যমতে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচারণাকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতীতের কর্মকাণ্ড নিয়ে সাইবার বুলিং এবং ব্যক্তিগত চরিত্রহননের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশেষত ছাত্রী প্রার্থীদের নিয়েও নানাভাবে সাইবার বুলিংয়ের ঘটনা ঘটছে; যা মানবাধিকার পরিপন্থি।
জনসংযোগ দফতর আরও জানায়, কারো বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ প্রমাণিত হলে ডাকসু আচরণবিধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এবং সাইবার নিয়ন্ত্রণ সেলের মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রিটার্নিং কর্মকর্তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সাইবার বুলিং কিংবা অপপ্রচারের বিষয়ে কোনও ছাড় দেওয়া হবে না।