জাতীয় প্রেসক্লাবের ১৭ সদস্যের পদ স্থগিত

জাতীয় প্রেসক্লাবের ১৭ সদস্যের পদ স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদ স্থগিত হওয়া সদস্যরা হলেন— মনজুরুল আহসান বুলবুল, মো. ওমর ফারুক, রফিকুল ইসলাম রতন, আবদুল জলিল ভূঁইয়া, শাহেদ চৌধুরী, জিয়াউদ্দিন রহমান জিহাদ, মোহাম্মদ আবু সাঈদ, মাজদুল আলম, মুহাম্মদ আক্তারুজ্জামান হোসেন, সিদ্দিকুর রহমান, মো. মোশারফ হোসেন, জাহাঙ্গীর খান বাবু, এমএসএ হানিফ, সেলিকা রাণী, শেখ মুহাম্মদ জামাল হোসাইন (শেখ জামাল), মধুসূদন মন্ডল ও শেখ মামুনুর রশীদ।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।