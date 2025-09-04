পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে পিটার হাসের সাক্ষাৎ

পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অ্যাকসিলারেট এনার্জির উপদেষ্টা ও সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র সচিবের দফতরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পিটার হাস।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠক করতে তার দফতরে আসেন পিটার হাস। তবে তাদের আলোচনার বিষয়ে সম্পর্কে কিছু জানায়নি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
এর আগে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) কক্সবাজার ও মহেশখালী যান পিটার হাস। সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি কর্মসূচিতে অংশ নেন। অ্যাকসিলারেট এনার্জির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আসেন পিটার।
ঢাকায় সবশেষ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন পিটার হাস। তিনি ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ১৭তম রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২২ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি ঢাকায় দায়িত্ব পালন করেন। গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিস থেকে অবসরে যান পিটার হাস। পরে অ্যাকসিলারেট এনার্জির উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন।