ডাকসু নির্বাচন: জমজমাট প্রচারণায় উৎসবমুখর ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।
শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে মিছিল, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করছেন প্রার্থীসহ সমর্থকরা। জমজমাট প্রচারণা উপভোগ করছেন শিক্ষার্থীরা। পক্ষে-বিপক্ষে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আসলেও এখনও পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।
বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাবি ক্যাম্পাসের টিএসসি, মধুর ক্যান্টিন, কলা ভবন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে— নিজেদের পক্ষে ভোট চেয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন প্রার্থী ও সমর্থকরা। ক্যাফেটেরিয়া, লাইব্রেরি, মিলনায়তন ও অনুষদ— যেখানে শিক্ষার্থীদের পাচ্ছেন, সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন প্রার্থীরা।
অনেকেই প্রতিশ্রুতি আদায় করছেন। কোনও কোনও প্যানেল মিছিল করছে। আবার অনেকে ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গণসংযোগ করছেন। অনেক প্রার্থী বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন।
দুপুর আড়াইটায় মধুর ক্যান্টিনের সামনে থেকে মিছিল বের করে বাম সংগঠনগুলোর প্যানেল ‘প্রতিরোধ পরিষদ’। তারা নিজেদের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। মিছিলটি বিভিন্ন অনুষদ প্রদক্ষিণ করে।
বিভিন্ন হলে গণসংযোগ করেন ভিপিপ্রার্থী আবিদসহ ছাত্রদলের পানেলের সদস্যরা।
কলাভবনের সামনে ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ ভিপি প্রার্থী ছাদিক কায়েম ও জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদ, স্বতন্ত্র প্যানেলের জিএস প্রার্থী রাকিবুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রচারণা চালান।
ডাকসু ভবনের সামনে প্রচারণা চালান ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ’ এর ভিপি প্রার্থী বিন ইয়ামিন মোল্লা। পরে তিনি নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেন।
প্রার্থীদের প্রচারণায় শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এক ধরনের উৎসাহ দেখা গেছে। কয়েকজন শিক্ষার্থী একসঙ্গে হলেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ডাকসু নির্বাচন। কার জনপ্রিয়তা কতটুকু, কে কতটুকু শিক্ষার্থীবান্ধব সে বিশ্লেষণ করছেন তারা।
সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নাজমুল ইসলাম মাসুদ বলেন, এবারের ডাকসু নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। তিনি বলেন, প্রার্থীদের শান্তিপূর্ণ প্রচারণাকে আমরা দারুণভাবে উপভোগ করছি।
ডাকসু ফর চেঞ্জ-এর ভিপি প্রার্থী বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, আমরা চাই, শান্তিপূর্ণ ডাকসু নির্বাচন। আগামী কয়েকদিন উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।