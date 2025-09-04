দুবাইয়ে টাকা পাচারের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

দুবাইয়ে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সিআইডি জানায়, দুবাইয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের মাধ্যমে সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২২৬টি ফ্ল্যাট কেনেন পাশাপাশি সেখানকার বিভিন্ন ব্যবসায়ও তিনি বিনিয়োগ করেন। এ ঘটনায় তদন্ত শেষে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক অনুসন্ধানে দুবাইয়ে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচারের প্রমাণ মিলেছে। মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, সাইফুজ্জামান চৌধুরী আওয়ামী লীগ সরকারের দুই মেয়াদে ভূমি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার পর তার বিদেশে বিপুল সম্পদ ও বিনিয়োগের খবর সামনে আসে।
সিআইডি জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং মানিলন্ডারিং চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যদেরও চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।