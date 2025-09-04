X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুবাইয়ে টাকা পাচারের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৪
সাইফুজ্জামান চৌধুরী (ফাইল ফটো)

দুবাইয়ে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

সিআইডি জানায়, দুবাইয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের মাধ্যমে সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২২৬টি ফ্ল্যাট কেনেন পাশাপাশি সেখানকার বিভিন্ন ব্যবসায়ও তিনি বিনিয়োগ করেন। এ ঘটনায় তদন্ত শেষে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক অনুসন্ধানে দুবাইয়ে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচারের প্রমাণ মিলেছে। মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সাইফুজ্জামান চৌধুরী আওয়ামী লীগ সরকারের দুই মেয়াদে ভূমি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার পর তার বিদেশে বিপুল সম্পদ ও বিনিয়োগের খবর সামনে আসে।

সিআইডি জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং মানিলন্ডারিং চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যদেরও চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

 

/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
মামলাঅর্থপাচার
সম্পর্কিত
শেখ হাসিনার মামলায় রাজসাক্ষী মামুনের জেরা শেষ, পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ৮ সেপ্টেম্বর
নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ১৭ জনের যাবজ্জীবন
আদাবরে পুলিশের ওপর হামলা: কারাগারে ১১ আসামি
সর্বশেষ খবর
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
ডাকসু নির্বাচন৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media