আদালত কক্ষে মারধরের শিকার সাংবাদিক, কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটির ক্ষোভ

রাজধানীর শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধ আইনের মামলায় সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান পান্নার জামিন শুনানিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম মারধরের শিকার হয়েছেন। বিচার কাজ চলাকালে কয়েক জন আইনজীবী তাকে কিল, ঘুষি ও লাথি মারেন। এতে তিনি রক্তাক্ত জখম হয়েছেন। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নিম্ন আদালতে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটি (সিআরইউ)।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্লাস পিয়াসের আদালতে ওই মারধরের ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সাংবাদিক পান্নার জামিন শুনানির জন্য তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। এই সংবাদ সংগ্রহ করতে আদালতে যান সাংবাদিকরা। এক পর্যায়ে মোক্তাদির রশীদ নামে এক সাংবাদিক পান্নার কাছে জানতে চান, কারাগারে তাকে নির্যাতন করা হয়েছে কিনা। এ সময় এজলাসের বেঞ্চে বসে থাকা অ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন মাহি মোক্তাদির রশীদকে আসামির সঙ্গে কথা বলার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বিষয়টা নিয়ে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। এ সময় মোক্তাদির রশীদকে আদালত থেকে বের হয়ে যেতে বলেন অ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন। ওই সাংবাদিক বলেন, আপনি কোর্ট ইন্সপেক্টর কিনা? আমাকে বেরিয়ে যেতে বলছেন। বিচারক বললে, আমি বেরিয়ে যাবো। এরই মাঝে বিচারক এজলাসে ওঠেন। শাহবাগ থানার একটা মামলার শুনানি শুরু হয়। এ সময় একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সিয়াম এসে ওই আইনজীবীকে বলেন, তিনি বহিরাগত না, একজন সাংবাদিক। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চ থেকে উঠে সিয়ামকে ঘুষি মারেন ওই আইনজীবী। সিয়াম তার হাতে থাকা সময় টিভির মাইক্রোফোন উঠিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই আইনজীবীর কয়েক জন সহযোগী সিয়ামকে ঘিরে মারধর শুরু করেন। আদালত কক্ষে এ পরিস্থিতি দেখে এজলাস থেকে নেমে খাসকামড়ায় চলে যান বিচারক।