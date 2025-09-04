X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানার চূড়ান্ত

ঢাকা ১ রয়েছে আগের মতোই, ঢাকা ২ আসনে নেই কামরাঙ্গীচর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫২আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৫
নির্বাচন কমিশন ভবন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসনের সীমানা চূড়ান্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বিভিন্ন দাবি আপত্তি শোনার পর এতে দোহার-নবাবগঞ্জকে নিয়ে ঢাকা-১ আসন রয়েছে আগের মতোই এবং ঢাকা-২ আসনেও যুক্ত হয়নি কামরাঙ্গীচর।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানার চূড়ান্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। 

চূড়ান্ত সীমানার তালিকা থেকে জানা যায়, আগের মতোই ঢাকা-১ আসনে রয়েছে দোহার এবং নবাবগঞ্জ উপজেলা। আর ঢাকা-২ আসনে রয়েছে কেরানীগঞ্জ উপজেলার তাড়ানগর, কলাতিয়া, হজরতপুর, রুহিতপুর, শাক্তা, কালিন্দি, ভাস্তা ইউনিয়ন। এবং সাভার উপজেলার আমীনবাজার, তেতুলজোড়া ও ভার্কুতা ইউনিয়ন।

এদিকে গত ২৬ আগস্ট রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে তৃতীয় দিনের সংসদীয় এলাকার সীমানা শুনানিতে দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলা সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে একদল এলাকাবাসী ঢাকা-১ আসনকে পুনর্বিন্যাস না করার দাবি জানিয়েছিল।

সে দিন শুনানি শেষে সাংবাদিকদের সামনে অ্যাডভোকেট খলিলুর রহমান বলেছিলেন, ‘দোহার-নবাবগঞ্জকে আলাদা করে দোহারকে একটা আসন করা হলে উন্নয়নমূলক কাজে বাধাগ্রস্ত হবে। আমরা আশা করি এটা যেভাবে আছে, সেভাবেই রাখা হবে।’

একই দিন দোহার-নবাবগঞ্জকে পৃথক আসন করার দাবি জানিয়ে দোহার ও নবাবগঞ্জ সংসদীয় আসন (ঢাকা-১ ও ২) পুনরুদ্ধার কমিটির আহ্বায়ক মো. হুমায়ূন কবীর সাংবাদিকদের বলেন, ‘২০০৮ সালের আগে বিগত সব নির্বাচনে দোহার উপজেলা নিয়ে ঢাকা-১ ও নবাবগঞ্জ উপজেলা নিয়ে ঢাকা-২ আসন গঠিত ছিল। এই দুই আসনের সিংহভাগ মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হওয়ার অপরাধে ২০০৮ সালে দুইটি আসনকে একটিতে রূপান্তর করা হয়েছে। গত ১৭ বছর আমাদের এলাকায় কোনও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি।’ তাই দোহার নবাবগঞ্জকে পৃথক করার দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। 

অপরদিকে কামারাঙ্গীচর থানা ছাড়া ঢাকা-২ আসন না করার দাবি জানিয়েছিলেন এলাকাবাসী। গত ২৬ আগস্ট সংসদীয় এলাকার সীমানা শুনানি শেষে সাংবাদিকদের অ্যাডভোকেট নুরে আলম সিদ্দিকী সোহাগ বলেছিলেন, ‘৫৫, ৫৬ এবং ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডকে ঢাকা দুই আসন থেকে পৃথক করেছে কমিশন। সেখানে ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডকে ঢাকা ১০ আসনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ৫৬ এবং ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডকে তারা ঢাকা ৭ আসনের সাথে যুক্ত করেছে।’

তিনি বলেছিলেন, ‘আমরা বলেছি যে ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড কামরাঙ্গীচরের অধীনে যেটা আছে, এই তিনটি ওয়ার্ড, ঢাকা দুই আসনের মধ্যেই থাকবে। কামরাঙ্গিচর থানা নিয়েই ঢাকা-২ আসন হবে।’

উল্লেখ্য, গত ২৪ থেকে ২৭ আগস্ট টানা চার দিন প্রস্তাবিত নির্বাচনী এলাকার সীমানা নিয়ে দাবি-আপত্তি ও আবেদনের ওপর শুনানি শেষ করে নির্বাচন কমিশন সচিব বলেছিলেন, পর্যালোচনা করে যত দ্রুত সম্ভব চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:
নির্বাচন কমিশনসাভারত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
