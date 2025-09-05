রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৮ সদস্য গ্রেফতার

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিল, নাশকতার পরিকল্পনা ও অর্থায়নের অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেলসহ আট নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্রেফতার হওয়া আট নেতাকর্মী হলেন- নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেল (৫০), পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তানজিল হোসেন অভি (২৯), বাউফল থানাধীন সূর্যমণি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান হাওলাদার (৪৩), বাউফল উপজেলা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ.কে.এম খোরশেদ আলম (৬৫), বংশাল থানা আওয়ামী লীগের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের দেলোয়ার হোসেন বাবলু (৬১), উত্তরা পূর্ব ১ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আল মামুন ভুঁইয়া (২৯), আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য কায়কোবাদ ওসমানী (৫৩) ও মুন্সীগঞ্জের লৌহজং থানার খিতিরপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন (৬০)।
ডিএমপির মিডিয়া শাখা জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সাবেক এমপি সাদ্দাম হোসেন পাভেলকে গ্রেফতার করা হয়। একই দিন দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত রাজধানীর সবুজবাগ, পান্থপথ, নয়াবাজার, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ও কাকরাইলসহ একাধিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগ
ডিবি জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ও রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে ডিবি।