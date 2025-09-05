জুলাই ছাত্র আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডে জড়িত যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

রাজধানীর শান্তিনগর বাজার এলাকা থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যাকাণ্ড ও হামলার ঘটনায় এজাহারনামীয় আসামি এবং যুবলীগ নেতা মো. সুমনকে (৩৭) গ্রেফতার করেছে সিআইডি। তিনি পল্টন থানার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সহ-সভাপতি।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকালে সিআইডি ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ ইউনিটের একটি টিম তাকে গ্রেফতার করে।
সুমনের স্থায়ী ঠিকানা মাদারীপুর জেলার জাফরাবাদ এলাকায়। বর্তমানে তিনি রাজধানীর চামেলীবাগ এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছেন।
শুক্রবার সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তদন্ত সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘোষিত শাটডাউন কর্মসূচির প্রথম দিনে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেয়। এ সময় সুমন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের যোগসাজশে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর হামলা চালায়। ওই হামলার সময় রমনার শান্তিনগর এলাকার কানিফা টাওয়ারে অবস্থানরত গৃহকর্মী লিজা আক্তার গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। পরবর্তীতে তিনি পপুলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে রমনা মডেল থানায় হত্যা মামলা এবং বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়।
সিআইডি জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সুমন হত্যাকাণ্ড ও ছাত্র আন্দোলনে দমনমূলক হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং হামলার সঙ্গে জড়িত অন্য আসামি ও পরিকল্পনাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য সিআইডি ইতোমধ্যে আদালতে সুমনের রিমান্ড আবেদন করেছে।