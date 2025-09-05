বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’

দেশের বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় এবার আরেকটি নতুন বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন এই বাহিনীর নাম এয়ার গার্ড বাংলাদেশ (এজিবি)। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন এই বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে গত ৩১ আগস্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সমন্বয়ে ১২ সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।
এদিকে এজিবি গঠনের খবরে আবারও চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে বেবিচকের নিজস্ব সিকিউরিটি বিভাগ অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটির (এভসেক) সদস্যদের মাঝে। শিগগিরই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এর আগেও এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি ফোর্স গঠনের চেষ্টা করা হলে এভসেক সদস্যরা তা প্রতিহত করেন।
তবে এই বিষয়ে মুখ খোলেননি বেবিচকের ঊর্ধ্বতন কোনও কর্মকর্তা। বেবিচকের সদস্য (নিরাপত্তা), এমনকি চেয়ারম্যানকেও একাধিকবার ফোন করে বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তিনি কোনও কথা বলতে রাজি হননি।
জানতে চাইলে বেবিচকের মুখপাত্র কাওছার মাহমুদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। আপনি স্যারদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।’
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩১ আগস্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘এয়ার গার্ড বাংলাদেশ’ গঠনের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটির সভাপতি হলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)। আর কমিটির সদস্য সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-১)। এছাড়া কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, পুলিশের প্রতিনিধিসহ ১২ জন সদস্য রয়েছেন।
সূত্র জানায়, এই কমিটিই নতুন বাহিনী এজিবি গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। শিগগিরই কমিটির সদস্যরা বৈঠকে বসে বাহিনীর অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত করবেন।
সূত্র বলছে, এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে গোপনে দেশের বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় ‘এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি ফোর্স’ নামে একটি বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করে বেবিচক। বিষয়টি ফাঁস হলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বেবিচকের এভসেক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তারা এটি বাতিল করাসহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামেন। রাস্তা অবরোধসহ তৎকালীন চেয়ারম্যান মঞ্জুর কবীর ভুঁইয়ার অপসারণও দাবি করেন ‘এভসেক’ সদস্যরা। পরে চেয়ারম্যান ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এভসেকের একাধিক কর্মকর্তা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত এলে আমরা আবারও তা বাতিলের জন্য আন্দোলন করবো। বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য এভসেকসহ অন্যান্য সংস্থা রয়েছে। এখানে নতুন করে কোনও বাহিনী গঠনের প্রয়োজন নেই।
তারা জানান, এভসেকের অনেক কর্মকর্তার পদ এখনও স্থায়ী হননি। তাদের বেতন বাড়ার কথা থাকলেও সেটি বাড়েনি। উল্টো অনেকে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। যেখানে আমাদের সমস্যার সমাধান করার কথা, সেখানে হচ্ছে নতুন বাহিনী। এটা আমরা কোনোভাবেই মানবো না। প্রয়োজনে আবারও আন্দোলন হবে।
এদিকে নতুন এই বাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, এই মুহূর্তে এ ধরনের বাহিনীর কোনও প্রয়োজন নেই।
অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহেদুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এ ধরনের বাহিনী গঠন করলে খুব একটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি না।
কারণ, নতুন এ বাহিনীতে সদস্যরা ডেপুটেশনে আসবে, আবার চলে যাবে। এতে খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এয়ারপোর্ট অথরিটি গঠন করে, তার অধীনে বাহিনী গঠন করলে, সেটি বরং সফল হবে।’
আরেক বিশেষজ্ঞ খায়রুল আলম ভুঁইয়া বলেন, ‘বিমানবন্দর এখন যথেষ্ট নিরাপত্তায় রয়েছে। এখানে নতুন বাহিনী গঠন কী উদ্দেশ্যে, তা ভেবে দেখা দরকার। এখানে বেসামরিক বাহিনীর নামে যাতে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্তি না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, এখানে সামরিকায়ন হলে তা হবে আন্তর্জাতিক সিভিল অ্যাভিয়েশনের নিয়ম ও গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থি।’
তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি না এখন এই ধরনের কোনও বাহিনীর প্রয়োজন আছে।’
নাম প্রকাশ না করা শর্তে বিমানবন্দরে নিরাপত্তায় নিয়োজিত এক কর্মকর্তা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় একাধিক সংস্থা কাজ করে। এছাড়া ইন এইড টু সিভিল পাওয়ারের আওতায় বিমানবাহিনী কাজ করছে। সুতরাং, নতুন করে পৃথক বাহিনী গঠনের কোনও প্রয়োজন নেই। দেশের সব বিমানবন্দরেই যথেষ্ট নিরাপত্তা রয়েছে।’
বেবিচকের সাবেক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) মফিদুর রহমান বলেন, ‘‘স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু কমিটিতে সিভিল অ্যাভিয়েশনের কোনও সদস্য রাখা হয়নি। তাদেরও প্রতিনিধি রাখা দরকার ছিল। ‘এজিবি’ করতে হলে অবশ্যই সিভিল অ্যাভিয়েশনের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আইকাওয়ের রুলসও অনুসরণ করতে হবে। মোট কথা, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই নতুন এ উদ্যোগ এগিয়ে নিতে হবে।’’