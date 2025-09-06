X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজধানীতে সিএনজি অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় ২ জন নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৪০আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৪০
তিন জনকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী হানিফ ফ্লাইওভারে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দাঁড়িয়ে থাকা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় পেছন থেকে বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও এক যাত্রী।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানাসংলগ্ন ফ্লাইওভারের চিটাগং রোড অংশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে রাত ১০টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসে। 
বিষয়টি নিশ্চিত করে যাত্রাবাড়ী থানার ওসি (তদন্ত) রমজান আলী হক বলেন, ‘ঘাতক বাসচালক ও হেলপারকে আটকের চেষ্টা চলছে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। 
নিহতরা হলেন-- অটোরিকশার চালক শহিদুল (৫০) এবং যাত্রী ইমরান (৪৮)। আহত অপর যাত্রী রফিক (৫০) বর্তমানে ঢামেকে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এদিকে, হতাহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা এক কর্মকর্তা পবিত্র কুমার জানান, খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে তিন জনকে উদ্ধার করে রাত ১০টার দিকে ঢামেকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, ফ্লাইওভারের উপরে সিএনজি অটোরিকশার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে চালক সেটি মেরামতের চেষ্টা করছিলেন। তখনই পেছন থেকে আল আরাফা নামে দ্রুতগতির একটি বাস এসে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

/এবি/এমএএ/
বিষয়:
রাজধানীসড়ক দুর্ঘটনাযাত্রাবাড়ী
সম্পর্কিত
বাসচাপায় প্রাণ হারালেন ডিবির ওসি
নির্বাচনি তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি
যাত্রাবাড়িতে পানির ট্যাংকে পড়ে শিশুর মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
বাসচাপায় প্রাণ হারালেন ডিবির ওসি
বাসচাপায় প্রাণ হারালেন ডিবির ওসি
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: একবছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: একবছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
মিয়ানমারে সেনা হেফাজতে অং সান সু চির স্বাস্থ্যের অবনতি
মিয়ানমারে সেনা হেফাজতে অং সান সু চির স্বাস্থ্যের অবনতি
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
সর্বাধিক পঠিত
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media