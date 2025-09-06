X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীতে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ নারী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৫আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৫
আটক মোছাম্মৎ মরিয়ম/বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর কমলাপুর এলাকা থেকে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গ্রেফতার ওই নারীর নাম মোছাম্মৎ মরিয়ম (৫৫)।

শুক্রবার (৫ সেক্টেম্বর) দিবাগত রাত ৯টা ১০ মিনিটের দিকে মতিঝিল থানার কমলাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপি মিডিয়া বিভাগ থেকে বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ডিবি-মতিঝিল বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর কমলাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মরিয়মকে গ্রেফতার করে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি দল। এ সময় তার হেফাজত থেকে ১০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতার মোছাম্মৎ মরিয়মের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

ডিবি সূত্রে আরও জানা যায়, গ্রেফতার মরিয়ম একটি সংঘবদ্ধ মাদক কারবারি চক্রের সক্রিয় সদস্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেছেন যে, দীর্ঘদিন ধরে সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সংগ্রহ করে তিনি ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করতেন। 

তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:
রাজধানীনারীমাদক দ্রব্যইয়াবা
