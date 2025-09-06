অবৈধ সিসা বিক্রি: সেলিম প্রধানসহ কারাগারে ৯

অবৈধ সিসা বিক্রির অভিযোগে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গুলশান থানার মামলায় রেস্টুরেন্টের মালিক ও ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত সেলিম প্রধানসহ ৯ জনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমানের আদালত এ আদেশ দেন।
অন্য আসামিরা হলেন- রাকিবুল ইসলাম রাফি, সাদিকুল ইসলাম সুমন, তৌফিকুল ইসলাম, রিফাত হাসান, রবিউল হাসান, মিনহাজুর রহমান তাজবীর, মেহেদী হাসান, সাইমুম ইসলাম।
এ দিন আসামিদের আদালতে হাজির করে কারাগারে রাখার আবেদন করেন গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক মো. হাবিবুর রহমান। আসামিপক্ষের আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ৫ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে গুলশান থানার বারিধারার ডিপ্লোম্যাটিক জোনের ‘নেক্সাস ক্যাপে প্যালেস’ রেস্টুরেন্টে অবৈধ মাদকদ্রব্য বিক্রির তথ্য পায় পুলিশ। ৩টার দিকে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামিরা পালানোর চেষ্টা করলে তাদের আটক করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে ৬.৭ কেজি সিসা, ৭টি সিসা স্ট্যান্ড ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় ৬ সেপ্টেম্বর গুলশান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।
উল্লেখ্য, ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান চলাকালে ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থাইল্যান্ডগামী বিমান থেকে নামিয়ে এনে সেলিম প্রধানকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। এরপর তার বাসা ও অফিসে অভিযান চালিয়ে দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ জব্দ করা হয়।
তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলেছিল, সেলিম প্রধান বাংলাদেশে অনলাইন ক্যাসিনো বা অনলাইন জুয়ার মূল হোতা। তিনি প্রচুর টাকা বিদেশে পাচার করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় চার বছর সাজাও খেটেছেন।