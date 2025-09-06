X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
মৎস্য উপদেষ্টার নদী পরিদর্শন: অবৈধ জাল ব্যবহারে ৫ জনের কারাদণ্ড

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৪আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৪
নদী পরিদর্শনে মৎস্য উপদেষ্টা

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার ঢালা এলাকায় নদী পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ সময় পরিচালিত ভ্যাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অবৈধ জাল দিয়ে মাছ আহরণের অভিযোগে ৫ জেলেকে ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ (সংশোধিত) এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী তাদের এই কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

শনিবার ( ৬ সেপ্টেম্বর) মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

নদী পরিদর্শনকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ‘সরকার দেশের মৎস্য সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবৈধ জাল ব্যবহার ও প্রজনন মৌসুমে মাছ আহরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।’

এ সময় তিনি স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং মৎস্যসম্পদ রক্ষায় সাধারণ মানুষকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

পরিদর্শনকালে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: আবদুর রউফ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শাহীনা ফেরদৌসী, সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া এবং  জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতজেলেফরিদা আখতারমৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়উপদেষ্টা
