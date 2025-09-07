X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
৯১৪ জন শহীদের তালিকা প্রকাশ করলো জুলাই রেভুলোশনারি এলায়েন্স

ঢাবি প্রতিনিধি  
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৩০আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৩০
জুলাই রেভল্যুশনারি এলায়েন্সের সংবাদ সম্মেলন

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া ৯১৪ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ‘জুলাই রেভল্যুশনারি এলায়েন্স’ নামের একটি সংগঠন। 

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪টায় রাজধানীর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে তালিকা প্রকাশ করে সংগঠনটি। এ ছাড়া আরও ৬০০–এর বেশি শহীদের তথ্য তাদের কাছে রয়েছে বলেও দাবি করেছে সংগঠনটি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের আহ্বায়ক সালেহ মাহমুদ রায়হান, মুখপাত্র ফানতাসির মাহমুদ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আহমদ সামরান।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে রাজধানীসহ দেশের মোট ৫৪টির বেশি স্থানে হতাহতের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে পুলিশ এবং এপিবিএনের গুলিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ হতাহত হয়। এরপরই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হতাহতের ঘটনা ঘটে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ এবং নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের গুলিতে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক হতাহতের ঘটনা ঘটে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) গুলিতে। সংবাদ সম্মেলন থেকে বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীর পদত্যাগ দাবি করা হয়।

‘সরকারি গেজেটে অন্তর্ভুক্ত শহীদ এবং এর বাইরে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গেজেটের বাইরে অনেকেই রয়েছেন, যাদের এখনও সরকার শহীদ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি। তবে তাদের এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয় উল্লেখ করে বলা হয়, বর্তমানে ৬০০–এর বেশি শহীদের আবেদন ঝুলে আছে।’

লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের মুখপাত্র ফানতাসির মাহমুদ বলেন, ‘জুলাই বিপ্লবে যে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তার বিচার আজও হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে ন্যূনতম পদক্ষেপও নেয়নি। তারা পারতো, কিন্তু করেনি। বিচারের উদ্দেশ্য আদৌ ছিল কিনা, সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। কিন্তু সত্য হলো, শহীদদের রক্তের ন্যূনতম মর্যাদাটুকু পর্যন্ত নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে অন্তর্বর্তী সরকার এক ভয়ংকর উদাহরণ তৈরি করে গেলো, বাংলাদেশে গণহত্যার বিচার হয় না। এই দেশে মানুষকে হত্যা করা যায়, হাজার হাজার প্রাণ কেড়ে নেওয়া যায়—কিন্তু আসামিরা নিরাপদে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে, মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়াতে পারে।’

ভোলায় ঘরে ঢুকে মসজিদের খতিবকে কুপিয়ে হত্যা
রোনালদো ও ফেলিক্সের জোড়া গোলে পর্তুগালের দারুণ শুরু
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
চালের দামে বিব্রত মধ্যবিত্ত
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
জেট ফুয়েলের পাইপ লাইন আবারও নির্মাণের উদ্যোগ
নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় পার্টি, রংপুরের ৩৩ আসনের ২৫টি টার্গেট
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুইটি গ্রেফতার
