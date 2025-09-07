X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
ডাকসু নির্বাচন 

ফোন করে নারী শিক্ষার্থীর কাছে ভোট চাওয়ায় বহিষ্কার খুলনার ছাত্রদল নেতা

ঢাবি প্রতিনিধি 
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১৬আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১৬
ইমতিয়াজ আলী সুজন (ছবি: সংগৃহীত)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক নারী শিক্ষার্থীকে ফোন করে ছাত্রদলের পক্ষে ভোট চাওয়ায় খুলনার এক ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) একটি বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, কোনোরূপ সাংগঠনিক নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও আসন্ন ডাকসু নির্বাচনের ভোটারদের কাছে অযাচিতভাবে ভোট চেয়ে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে খুলনা জেলা শাখার অধীনস্থ পূর্ব রূপসা থানা ছাত্রদলের সদস্যসচিব ইমতিয়াজ আলী সুজনকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

এদিকে কোনও শিক্ষার্থীর বাড়ি গিয়ে বা ফোন করে ভোট না চাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন ছাত্রদলের প্যানেল থেকে জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম।

এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ডাকসু ঢাবি শিক্ষার্থীদের অধিকার। কোনও অতি উৎসাহী নেতাকর্মী আবেগপ্রবণ হয়ে আমাদের জন‍্য প্লিজ ভোট চেয়েন না। আমরা আপনাদের আবেগ-অনুভূতিকে শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু এ ধরনের কাজ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে।’ 

তিনি আরও বলেন, ‘যতদিন দল করবো, যেখানে অন‍্যায় সেখানে প্রতিবাদের জন‍্য শিক্ষার্থীদের পক্ষ নিয়ে বলে যাবো। অন‍্যায়ের প্রতিবাদে সব সময় সোচ্চার থাকে বলেই ছাত্রদলের রাজনীতিকে বেছে নিয়েছি। আজ খুলনার রূপসায় আমার অনুমতি ব‍্যতীত একজন ছাত্রনেতা এক ঢাবি শিক্ষার্থীর বাড়িতে ভোট চান। এটি আমার চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদকে অবহিত করে বহিষ্কারের অনুরোধ করেছিলাম। ধন‍্যবাদ, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদকে। শিক্ষার্থীদের কল‍্যাণেই ছাত্র রাজনীতি চলমান থাকবে যুগের পর যুগ।’

/আরআইজে/
বিষয়:
ডাকসুছাত্রদলডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচনপ্রচারণার শেষ দিন আজ, সোমবার ক্যাম্পাস পরিষ্কার করবে ছাত্রদল
ডাকসু নির্বাচনহামলার আশঙ্কায় ভিপি প্রার্থী শামীমের জিডি
ডাকসু: শেষ মুহূর্তে সংযমী প্রচারণায় প্রার্থীরা
সর্বশেষ খবর
গণঅধিকার পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর হামলার অভিযোগ
গণঅধিকার পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর হামলার অভিযোগ
লাতিন আমেরিকায় কেন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র?
লাতিন আমেরিকায় কেন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র?
এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি
এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media