ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের শপথবাক্য পাঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণার শেষ দিনে শপথবাক্য পাঠ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় শপথবাক্য পাঠ করছেন আবিদ-হামিম-মায়েদ পরিষদের প্রার্থীরা।
এর আগে, শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন ঐতিহাসিক বটতলায় আসন্ন ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত আবিদ-হামিম-মায়েদ পরিষদের প্রার্থীরা এবং হল সংসদগুলোয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থীরা শপথবাক্য পাঠ করবেন।