গোয়ালন্দের ঘটনায় গ্রেফতার সাতজনের মধ্যে দুইজন আওয়ামী লীগের: প্রেস উইং

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪০আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪০
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরুল হক ওরফে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয় কিছু মানুষ (ফাইল ছবি)

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং লাশ তুলে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে দুইজন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত বলে জানিয়েছেন তিনি।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি একথা জানান।

আজাদ মজুমদার বলেন, ‘রাজবাড়ি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আজ পর্যন্ত এই ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দরবারে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লাশ তুলে পুড়িয়ে দেওয়া ও পুলিশের ওপর হামলা এই চার ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে যিনি কবর থেকে লাশ উত্তোলন করেছেন তার নাম কাজী অপু। এই সাতজনের মধ্যে অন্তত দুইজন আছেন যারা স্থানীয় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের একজন হলেন গোয়ালন্দ ঘাট থানা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হিরু মৃধা, আরেকজন উজানচর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মাসুদ মৃধা।’

তিনি বলেন, ‘পুরো ঘটনার ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় যাদেরই সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাচ্ছে তাদের প্রত্যেককেই আইনের আওতায় আনা হবে। আজ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে যে বৈঠক হয়েছে সেখানেও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপদেষ্টাদের অবহিত করেছেন, স্থানীয় ইমান আকিদা রক্ষা কমিটি জেলা প্রশাসনের সাথে দুইবার এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে বেশ কয়েকদফা সভা করেছিলেন। সভা করে তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অনুমতি নিয়েছিলেন । কিন্তু পরবর্তীতে তারা উশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলেন, তারা কথা রাখেননি। এই বিষয়ে তাদের সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’     

