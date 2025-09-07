X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেধা অন্বেষণের বড়ো প্ল্যাটফর্ম নতুন কুঁড়ি: তথ্য সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৮আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৮
বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা/বাংলা ট্রিবিউন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা বলেছেন, ‘শিশু-কিশোরদের মেধা অন্বেষণের বড়ো প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে নতুন কুঁড়ি প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাকে স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে মন্ত্রণালয় ও বিটিভি কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করছে।’

রবিবার (৭ই সেপ্টেম্বর) ঢাকার তথ্য ভবনে ডিএফপির সভাকক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘নতুন কুঁড়ি-২০২৫’ প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শিশু-কিশোরদের জীবনে স্পন্দন জাগাতে ‘নতুন কুঁড়ি’ প্রতিযোগিতার ভূমিকা তুলে ধরে সচিব বলেন, ‘এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনেক গুণী শিল্পী তৈরি হয়েছেন।’

নতুন কুঁড়ির মঞ্চ থেকে ভবিষ্যতেও অনেক গুণী শিল্পী তৈরি হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। 

মাহবুবা ফারজানা বলেন, ‘তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন কুঁড়ি প্রতিযোগিতাকে সফল করতে মন্ত্রণালয় ও বিটিভির কর্মকর্তারা নিরলসভাবে কাজ করছেন। এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।’

তিনি নতুন কুঁড়ি প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনে সহযোগিতা করতে কর্মশালায় আসা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানান।

কর্মশালার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, ‘এই কর্মশালায় নতুন কুঁড়ি প্রতিযোগিতা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে।’ এই প্রতিযোগিতা সফল করতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

কর্মশালায় বিটিভির মহাপরিচালক মো. মাহবুবুল আলম বলেন, ‘নতুন কুঁড়ি শিশু-কিশোরদের জন্য অনন্য অনুষ্ঠান। দীর্ঘ দুই দশক পর এই প্রতিযোগিতার কার্যক্রম শুরু হওয়ায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক ধরনের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।’

শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশে এই প্রতিযোগিতা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। 

কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন বিটিভির উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন। দিনব্যাপী এই কর্মশালায় ‘নতুন কুঁড়ি’ প্রতিযোগিতা আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকরা উপস্থিত ছিলেন।

/এসআই/এমএইচআর/
বিষয়:
বিটিভিতথ্য ‍উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
নজরুল প্রয়াণ দিবসে বিটিভিতে ‘আলেয়া’ ও অন্যান্য
নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের জেনারেল-এ সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় মিশনের ব্যাখ্যা
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
সর্বশেষ খবর
পল্লী বিদ্যুৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ
পল্লী বিদ্যুৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হবে: আদিলুর রহমান
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হবে: আদিলুর রহমান
৬ দিনে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স এলো ৬২৯৫ কোটি টাকা
৬ দিনে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স এলো ৬২৯৫ কোটি টাকা
হামাসকে আত্মসমর্পণের আহ্বান ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর  
হামাসকে আত্মসমর্পণের আহ্বান ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর  
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media