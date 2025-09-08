X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৭আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৯
আবু আলম শহীদ খান

রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বোরাক টাওয়ার থেকে তাকে আটক করা হয়।

ডিএমপির গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘শাহবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজই তাকে আদালতে পাঠানো হবে।’

এদিকে ডিএমপির মিডিয়া শাখা উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, শাহবাগ থানার সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা একটি মামলায় সাবেক সচিবসহ মোট ছয় জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে শহীদ খানের পাশাপাশি ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী আরও পাঁচ জন রয়েছেন।

আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান পেশায় একজন সাবেক আমলা। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
গাজীপুরের শ্রীপুরে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার
ভাঙ্গুড়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেফতার
আইইএলটিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রলোভন দিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার ২
সর্বশেষ খবর
কথাশিল্পীকে নিয়ে কথা
জন্মদিনেকথাশিল্পীকে নিয়ে কথা
মানববন্ধনে যেতে বাস না পেয়ে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিলেন কুবি শিক্ষার্থীরা
সহপাঠীর মরদেহ উদ্ধারমানববন্ধনে যেতে বাস না পেয়ে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিলেন কুবি শিক্ষার্থীরা
রেকর্ডের পাতায় পাকিস্তান-আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল
রেকর্ডের পাতায় পাকিস্তান-আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল
নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে কাজে লাগানো হবে গবেষণার ফলাফল: সচিব
নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে কাজে লাগানো হবে গবেষণার ফলাফল: সচিব
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media